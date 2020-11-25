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Yönetici ve öğretmenlerin ek ders kararında değişiklik

Yönetici ve öğretmenlerin ek ders kararında değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.
 25 Kasım 2020 07:56
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Yönetici ve öğretmenlerin ek ders kararında değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararda değişiklik yaptı.

Yapılan değişiklikle, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde yürütülen okul sporları, halk oyunları, izcilik faaliyetleri ile Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında geçici görevlendiren yönetici ve öğretmenlere, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş olan ek ders görevlerinin yapılmış sayılması sağlandı

Karar Resmi Gazetede yayımlandı. İşte yapılan değişiklik.

Resmi Gazete'nin ilgili kararına ulaşmak için Tıklayınız.

Memurlar.Net
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