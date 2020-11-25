Yönetici ve öğretmenlerin ek ders kararında değişiklik
Yönetici ve öğretmenlerin ek ders kararında değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.
|25 Kasım 2020 07:56
|+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararda değişiklik yaptı.
Yapılan değişiklikle, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde yürütülen okul sporları, halk oyunları, izcilik faaliyetleri ile Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında geçici görevlendiren yönetici ve öğretmenlere, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş olan ek ders görevlerinin yapılmış sayılması sağlandı
Karar Resmi Gazetede yayımlandı. İşte yapılan değişiklik.
Resmi Gazete'nin ilgili kararına ulaşmak için Tıklayınız.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayımlandı
24 Kasım 2020 08:43
|Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik
30 Ekim 2020 00:51
|2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlandı
27 Ekim 2020 13:12
|Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği yayımlandı
27 Ekim 2020 01:51
|100. Yıl kutlamalarına dair Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
24 Ekim 2020 09:28
|Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik
20 Ekim 2020 00:24
|Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar, Resmi Gazetede yayımlandı
02 Ekim 2020 01:12
|MEB, Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğini değiştirdi
02 Ekim 2020 01:09
|Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik
24 Eylül 2020 04:37
|1, 3 ve 4 nolu CBK'larda değişiklik yapıldı
18 Eylül 2020 09:06