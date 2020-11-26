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2020 KPSS Önlisans sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2020 KPSS Önlisans sınav sonuçlarını açıkladı
 26 Kasım 2020 10:00
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2020 KPSS Önlisans sonuçları açıklandı

2020-KPSS Ön Lisans Sınav Sonuçları Açıklandı

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Ön Lisans sınavına ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Kasım 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2020-KPSS Ön Lisans Sınav Sonuçları

Adaylar sonuçları memurlar.net formunda değerlendiriyor. Yapılan değerlendirmeler için TIKLAYINIZ

KPSS Önlisans cevap kağıtları erişime açıldı
Memurlar.Net
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