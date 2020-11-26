2020 KPSS Önlisans sonuçları açıklandı
ÖSYM, 2020 KPSS Önlisans sınav sonuçlarını açıkladı
|26 Kasım 2020 10:00
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2020-KPSS Ön Lisans Sınav Sonuçları Açıklandı
25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Ön Lisans sınavına ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Kasım 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2020-KPSS Ön Lisans Sınav Sonuçları
Adaylar sonuçları memurlar.net formunda değerlendiriyor. Yapılan değerlendirmeler için TIKLAYINIZ
KPSS Önlisans cevap kağıtları erişime açıldı
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