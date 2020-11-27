Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden örnek uygulama: GYS'de herkese 100 verildi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavında, sınava giren tüm adaylara 100 puan verdi.
|27 Kasım 2020 00:01
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavında örnek bir uygulamaya gitti. Üniversite yönetimi mühendis, kimyager, şef ve şube müdürlüğü sınavında, çalışma barışını sağlamak ve kimseye haksızlık etmemek amacıyla, sözlü sınavda tüm adaylara 100 tam verdi.
Bu sayede, görevde yükselme ve unvan değişikliğinde açılan kadrolara, adaylar, yazılıda elde ettikleri puana göre atandı.
Üniversite yönetimini tebrik ediyor ve uygulamanın diğer tüm kurumlara örnek olmasını bekliyoruz.
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