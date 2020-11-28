Polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı
|28 Kasım 2020 06:12
|+Aa- Yazdır
Kaza, gece saatlerinde Alifaki Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, Tarsus Cezaevi Kampüsü'ne midibüs ile mahkum bıraktı. Dönüş yolunda iddiaya göre, sürücünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkan midibüs, şarampole devrildi.
Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan 5 polis, ilk tedavilerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ömer Faruk Tekağaç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.
Tedavisi devam eden diğer polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Meslektaşlarının kaza yaptığını duyan polisler de hastanelere akın etti. İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahenk de hastaneleri gezerek, yaralı polisleri ziyaret etti, durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.
Kazada şehit olan Gaziantep nüfusuna kayıtlı Ömer Faruk Tekağaç için gündüz saatlerinde Emniyet Müdürlüğünde tören düzenleneceği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı
28 Kasım 2020 06:30
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
28 Kasım 2020 00:06
|Maske cezası yiyince Türkçe konuşmaya başladı
27 Kasım 2020 22:13
|THY, yeni hava kargo şirketi kuracak
27 Kasım 2020 22:10
|22 yaşındaki genç hemşir virüsten hayatını kaybetti
27 Kasım 2020 21:11
|Vaka ve hayatını kaybeden sayısı artmaya devam ediyor
27 Kasım 2020 19:43
|Bakan Koca, iki haftada yüzde 100 vaka artışı yaşanan illeri açıkladı
27 Kasım 2020 18:59
|Gelin düğünden 4 gün sonra koronaya yenik düştü
27 Kasım 2020 18:45
|Yılmaz Vural'ın sağlık durumuna ilişkin ailesinden ilk açıklama
27 Kasım 2020 17:53
|Ahmet Davutoğlu koronavirüse yakalandı
27 Kasım 2020 16:46