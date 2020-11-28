Trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi
|28 Kasım 2020 13:21
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Tekağaç'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından tören için Mersin Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne getirildi.
Törene, şehidin babası Memik ile kardeşi Fatih Tekağaç ve yakınları ile Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necip Çarıkcıoğlu ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne atıldı.
İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, defnedilmek üzere Anamur ilçesine gönderildi.
Tarsus Cezaevi Kurumları Kampüsüne hükümlü bırakan polis ekibinin 33 BVY 70 plakalı midibüsü, dönüş yolunda Alifaki Mahallesi'nde kontrolden çıkmış, kazada 5 polis yaralanmıştı.
Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan polislerden Ömer Faruk Tekağaç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.
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