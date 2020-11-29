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CHP'li vekil, 'Ordu Katarlılara satıldı' dedi, ortalık karıştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal sosyal medya hesabı Twitter'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'ın Türk ordusu hakkında söylediği çirkin sözler için sert tepki gösterdi.
 29 Kasım 2020 10:09
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Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Gerçek Fikri Ne' programında tansiyon yükseldi. Türkiye'nin ekonomik durumu ve yabancı yatırımcıların faaliyetlerine ilişkin görüşlerin tartışıldığı anda söz alan CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır, Tank Palet Fabrikası'nın Katar'a satılmasını "Ordu Katar'a satıldı" sözleriyle eleştirdi.

''Cumhuriyet tarihinde ilk kez 'Devletin ordusu Katar'a satıldı'' şeklinde bir ifade kullanan CHP'li vekilin bu sözleri diğer konuklar tepkiyle karşılandı. Programın diğer konuklarından, Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir, Başarır'a ''Türkiye Cumhuriyetinin silahlı kuvvetlerinin satıldığını nasıl söylersiniz'' diye sordu.

"Tank palet fabrikasının satılması ordunun da satılması demektir" iddiasını savunan Başarır, programın ilerleyen dakikalarında ise sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır katıldığı televizyon programında Türk ordusu için "satıldı" ifadesini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal CHP'li Başarır'ın skandal sözlerine sert tepki gösterdi. Ünal, konuya ilişkin videonun olduğu bir tweet'i alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Muhaberat artığı, Esed aşığı bir CHP milletvekilinin katıldığı TV programında kahraman ordumuza karşı kullandığı çirkin ifadeler ne kadar canlarının yandığını gösteriyor. Bu ifadeleri telin ediyorum. Aziz milletimizi temsil etme onuruna layık olmayan bu vekil derhal özür dilemelidir."

Satılmış olan sizsiniz...

Mahir Ünal, daha sonra yaptığı paylaşımda Tank Palet Fabrikası'nın satıldığı iddialarına "Çirkefliği karakter haline getirenler, hakikatle ilgilenmezler. Yalan ve iftiralarınızın hesabını hukuk önünde vereceksiniz. Defalarca yapılan açıklamalardan sadece biri. MSB'nın 2019 da kamuoyu ile paylaştığı bilgi notu. Ortada satılma yok. Satılmış olan sizsiniz." sözleriyle yanıt vererek konuya ilişkin bir bilgi notu paylaştı.
Memurlar.Net
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