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RTÜK'ten CHP'li Başarır'ın TSK'ye yönelik sözlerine inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın konuk olduğu ve Türk ordusuna yönelik ifadelerin yer aldığı televizyon yayını hakkında inceleme başlatıldı.
 29 Kasım 2020 15:57
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RTÜK'ten CHP'li Başarır'ın TSK'ye yönelik sözlerine inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın konuk olduğu ve Türk ordusuna yönelik ifadelerin yer aldığı televizyon yayını hakkında inceleme başlatıldı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, bir haber kanalındaki yayın esnasında program katılımcılarından birinin, kahraman Türk ordusuna yönelik kullandığı çirkin ifadelerin kabul edilmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

Türk kültüründe "Peygamber ocağı" olarak kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin aziz milletin yüz akı olduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sınırlarımızın içinde ve dışında kahramanca mücadele ederek gönül coğrafyamızın güvenlik ve huzurunu tesis eden ordumuza dil uzatmaya kimsenin hakkı yoktur. Sorumluluk alanımızda olan ve her kesimden insanın takip edebileceği bir yayında dile getirilen hadsiz sözler yakın takibimiz altındadır. İlgili yayın hakkında Üst Kurul uzmanlarımızca inceleme başlatılmıştır."

Anadolu Ajansı
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