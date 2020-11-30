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Kabine bugün toplanıyor... Yeni tedbirler masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün (Pazartesi) toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan toplantının ana gündem maddesi, koronavirüs salgınıyla ilgili alınacak yeni tedbirler olacak
 30 Kasım 2020 06:45
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Kabine bugün toplanıyor... Yeni tedbirler masada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, son iki haftadır, hafta sonları kısıtlı olarak uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından vaka sayılarının illere göre nasıl etkilendiğine dair bir sunum yapması bekleniyor. Bakan Koca'nın toplantıda, gönüllü aşı vurulanlarla ilgili son rakamları paylaşacağı aktarılırken, ayrıca, yerli aşıyla ilgili bilgilendirme de yapacağı ifade ediliyor. Alınacak yeni tedbirlerin masaya yatırılacağı toplantıda, özellikle vaka sayılarının yüksek olduğu yerlerde şehirlerarası yolculuğun yasaklanmasıyla ilgili değerlendirmelerin yapılacağı belirtiliyor.

DOĞU AKDENİZ'DE TÜRK GEMİSİNİN HUKUKSUZ ARANMASI

Kabinenin gündem başlıkları arasında, Doğu Akdeniz'de Libya'ya gıda, insani yardım ve boya malzemesi götüren Türk gemisinin hukuksuz bir şekilde aranması da olacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu diplomasi ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar askeri yönden yaşanan gelişmelerle ilgili kabine üyelerine bilgi verecek. Yine, bundan sonra böyle bir durum karşısında alınacak tedbirler ve atılacak adımlar da değerlendirilecek.

AKAR'DAN KARABAĞ SUNUMU

Kabine toplantısında, Milli Savunma Bakan Akar'ın önümüzdeki günlerde Karabağ'a gidecek olan Mehmetçiğin, orada üstleneceği göreve ilişkin bilgilendirme yapması planlanıyor. Rusya ile ateşkesi gözetlemek için kurulacak ortak merkezin faaliyetleri görüşüleceği toplantıda, TSK'nın sahada yürüteceği çalışmalar, üstleneceği görev, asker sayısı ve Türk askerinin bölgedeki pozisyonu anlatılacak.

TERÖRLE MÜCADELEDE SON DURUM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelede gelinen son noktayı aktaracak. Soylu, bu yıl yapılan terör operasyonları hakkında kabine üyelerini bilgilendirecek. Ayrıca, Bakan Soylu korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlerin denetimlerine ilişkin değerlendirmeler yapacak.

Ebru KARATOSUN
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