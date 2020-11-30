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TV8'e boykot çağrısı: Diskalifiye şova dönüştürüldü

Masterchef Türkiye'de Uğur Yılmaz Deniz geçmişteki sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek diskalifiye edildiği anlar sosyal medyada "TV8'e boykot" çağrılarıyla eleştirildi.
 30 Kasım 2020 14:26
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TV8'e boykot çağrısı: Diskalifiye şova dönüştürüldü

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan Masterchef adlı 'yemek yapma yarışması' programında, yarışmacılardan Uğur Yılmaz Deniz, geçmişteki sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek diskalifiye edildi. Kararın yarışmacının yüzüne açıklanması ve yarışmanın döktüğü gözyaşları, bir 'şov' nesnesi gibi kullanılarak saniye saniye ekranlara getirildi. Bu görüntülerin ardından kamuoyunda "TV8'i boykot etme" çağrısı yapıldı.

Yapımcı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalı, bir 'medya etiği' tartışmasıyla daha gündeme oturdu.

Birgün'de yer alan habere göre; kanalda yayınlanan Masterchef adlı yemek yarışması programında, bir yarışmacının diskalifiye edilme anları 'şov' nesnesine dönüştürüldü.

Mastercheff yarışmacılarından 26 yaşındaki Uğur Yılmaz Deniz'in, ergenlik dönemindeki küfürlü sosyal medya paylaşımları nedeniyle birkaç hafta önce yarışmadan diskalifiye edildiği açıklanmıştı. Buna rağmen hiçbir karar alınmamışçasına Deniz'in de yer aldığı bölümler günler boyu TV8'de yayınlanmaya devam etti. Dünkü bölümde ise diskalifiye kararı Deniz'in yüzüne açıklandı.

"UTANÇ DUYUYORUM"

Yarışmanın jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, Deniz'in sosyal medyada yer alan paylaşımlar nedeniyle verdikleri kararla, kendisinin yarışmadan diskalifiye edildiğini duyurdu. Kararın açıklanmasının ardından Uğur Yılmaz Deniz gözyaşlarına hakim olamadı. Bu anlar yer yer ağır çekimler ve olayı melodrama dönüştüren bir kurguyla izleyiciye yansıtıldı.

Programda açıklama yapan Uğur Yılmaz Deniz, "Benim bir ailem var ve onların karşısına bu şekilde çıkmaktan utanç duyuyorum" dedi. O insanların tanıdığı gibi bir insan olmadığını belirten Deniz, "Geçmişin bu şekilde önüme çıkmasından utanç duyuyorum. Beni destekleyen herkesten özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Deniz'in bu sözlerinin ardından yarışmanın bir diğer jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya yaşananları yeterli bulmayarak, 'yazışmaların maksadını aşan paylaşımlar olduğunu' söyledi. Bunun üzerine Deniz, "Buraya gelmeye yüzüm yoktu, sizin yüzünüze bakamıyorum. Kötü durumdayım" dedi.

SOSYAL MEDYADAN DA AÇIKLAMA YAPTI

Masterchef yarışmasından diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, sosyal medya hesabından ise şu açıklamayı yaptı:

"Sosyal medyada gündeme gelen eski ve neredeyse çocukluk dönemlerimin bazı paylaşımları benim Masterchef hikayemin sonunu getirdi. Tv8 ailesine, kendilerinden çok şey öğrendiğim şeflerime, yarışmacı arkadaşlarıma ve yaptığım iyi ve kötü tabaklarımda bile beni destekleyen tüm sevenlerime içten ve derin bir özür borçluyum... Yazdıklarımla kimi nerede ve ne zaman üzdüysem özür diliyor ve özrümün kabulünü rica ediyorum. Bağışlamak büyüklüktür, çocukluğuma ve gençliğime verin..."

'BOYKOT' SESİ YÜKSELDİ

Uğur Yılmaz Deniz'in yarışmadan bu şekilde ihraç edilmesinin ardından, sosyal medyada yurttaşlar TV8'e tepki gösterdi. Konu, ekşisözlük'te ve Twitter'da en fazla tartışılan başlıklardan biri oldu.

Binlerce kişi, bir insanın gözyaşlarının şov nesnesi haline getirilmesine tepki göstererek, "TV8'i izlememe" çağrısında bulundu. Paylaşımlarda, "Masterchef yarışmasında genç bir insanı topluma linç ettiren ve bundan reyting kasan bu kanalı boykot ediyor ve sizleri de bu boykota davet ediyorum" şeklinde yorumlar yapıldı.

Yapılan paylaşımların pek çoğunda, her ne kadar geçmişte hata yapmış olsa da insanların bu şekilde rencide edilmesinin modern toplumların değer yargılarına aykırı ve çağdışı bir yaptırım olduğu vurgulanarak, başta Acun Ilıcalı olmak üzere TV8 kanalı toplumdan özür dilemeye davet edildi.
Memurlar.Net
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