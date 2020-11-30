1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dizi setinde saldırı görüntüleri... Otel odasında yardım çığlıkları!

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setinde zorbalar, kadın çalışanlara saldırdı. Ünlü dizinin setinde olay; kadın çalışanlara laf atıp kavga çıkaran 3 kişi gözaltına alındı
 30 Kasım 2020 16:41
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Maltepe'de, bir otelde çekimler için hazırlık yapan set çalışanları, alkolün etkisinde oldukları iddia edilen kişiler tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. Çıkan kavga sonrası 3 kişi gözaltına alındı. Saldırganların çok sayıda suçtan sabıkasının olduğu öğrenildi. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay dün saat 03.00 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi.

İddialara göre, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin çekimlerinin yapıldığı otelde kalan Gülcan S., Burçak Ç. ve Bercin A. isimli set çalışanları odalarına gittikleri sırada, otelde kalan 3 kişi tarafından sözlü tacizine uğradı. Kadın çalışanlar, odalarına girdikten sonra dizi oyuncuları da odaya geldi. Hemen ardından ise 3 kişi de fotoğraf çektirme bahanesiyle odanın önüne geldi. Oyuncular şüphelilerin alkollü olduğunu fark ederek fotoğraf çektirmeyi kabul etmedi.

KAPILARI TEKMELEDİ, KAVGA ÇIKARDI

Oyuncular otelin lobisine inerken bir şüpheli, set çalışanlarının kaldığı oda kapısını tekmeledi. Çalışanlar korku içinde kapıyı kilitlerken, çalışan Gülcan S. otel odasının penceresine çıkarak yardım istedi. Sesleri duyan dizi oyuncuları olayın yaşandığı kata geldi. Şüpheliler ile oyuncular arasında tartışma yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tarafların tartışması lobide de devam etti. Gerginliğin ardından oyuncular ile şüpheliler arasında kavga çıktı. Olay yerindeki polis ekipleri ise kavgaya müdahale etti. Batuhan K., Arif Y. ve Şiyar A. isimli şüpheliler, polis tarafından gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SABIKALARI VAR

Şüphelilerden A.Y.'nin 16'sı evden hırsızlık, görevi yaptırmamakta direnme, çok sayıda iş yerinden ve otodan hırsızlıktan, Şiyar A.'nın uyuşturucu madde kullanımı ve kasten yaralama, Batuhan K.'nın ise kasten yaralama, uyuşturucu kullanımı, reşit olmayan kıza cinsel ilişki ve çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu öğrenildi. 3 kişi emniyette alınan ifadelerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Öte yandan şüphelilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunları uyarınca da toplamda 9 bin 540 lira para cezası uygulandığı belirtildi.

OLAY SONRASI YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 3 kişinin otel koridorunda dolaştığı, bir şüphelinin oda kapısını tekmelediği, dizi oyuncularının ve çalışanların kata geldiği ve lobide yaşanan gerginliğin ardından kavga çıktığı görülüyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kadir Şeker'in kurtardığı kadın uyuşturucudan tutuklandı
30 Kasım 2020 17:32		 Ünlü dizilerde çalışıyordu...Bıçakla öldürdüler ormanda yakarak yok etmek istediler
30 Kasım 2020 17:24
Doktor babadan evlada son dokunuş
30 Kasım 2020 16:24		 Bursa-Ankara kara yolunda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
30 Kasım 2020 13:02
Kılıçdaroğlu'na saldıran sanık: Nasıl olduğunu hatırlamıyorum
30 Kasım 2020 12:50		 Tokat'ta diş teknisyeni evinde ölü bulundu
30 Kasım 2020 12:41
Bursa'da cezaevi önünde işlenen cinayetin şüphelisi yakalandı
30 Kasım 2020 12:37		 Pişkin hırsızlar, kendisini uyaran vatandaşa taş fırlattı
30 Kasım 2020 11:58
Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
30 Kasım 2020 09:51		 İşe aldırma bahanesiyle arkadaşının kızına kabusu yaşattı
30 Kasım 2020 08:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:32 - Kadir Şeker'in kurtardığı kadın uyuşturucudan tutuklandı17:27 - Bilim Kurulu Üyesi: Koronanın akciğerde yaptığı hasar inanılmaz17:24 - Ünlü dizilerde çalışıyordu...Bıçakla öldürdüler ormanda yakarak yok etmek istediler17:21 - Çeyrek altın 720 TL'ye geriledi17:19 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:16 - Vefat eden emekli Vali Zekai Gümüşdiş son yolculuğuna uğurlandı
17:13 - Ankara Barosu avukat Vahit Bıçak'a kınama cezası verdi17:02 - 2 çocuk annesi Selver hemşire, koronavirüse yenik düştü16:57 - 15 günde bir aileyi yok etti: Birbirlerine bulaştırmışlar16:45 - Korona tedbirlerini ihlal ederek nişan yapan emniyet personeli açığa alındı16:43 - 17 ilimizde daha okul öncesi eğitimi uzaktan yapılacak16:41 - Dizi setinde saldırı görüntüleri... Otel odasında yardım çığlıkları!
16:39 - Bu ilde cenazelere katılımda 15 kişi sınırı getirildi16:32 - Vakaların arttığı ilde hastanede koronaya karşı 'ek' önlem16:28 - Bakan Akar: TSK'ya dil uzatanlara gereğini yapacağız16:24 - Doktor babadan evlada son dokunuş16:16 - SABİM'e 50 ülkeden 1500 çağrı merkezinin katıldığı yarışmada altın madalya
16:12 - TEB, eczacıların düzenli testten geçirilmesini istiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
20 ile seyahat yasağı getirilmesi planlanıyor
8 bin polis alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı
KPSS önlisans branş sıralamaları yayımlandı
TV8'e boykot çağrısı: Diskalifiye şova dönüştürüldü
Kadir Şeker'in kurtardığı kadın uyuşturucudan tutuklandı
Kabine toplandı... Yeni tedbirler masada
17 ilimizde daha okul öncesi eğitimi uzaktan yapılacak
İl Milli Eğitim Müdürü hakkında soruşturma izni verildi
3 aydır virüs tedavisi gören Böcek'in ilk görüntüleri yayımlandı
Kurallara uymadı, polisi tehdit etti: Bu cezayı bozdururum
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Beni tüm gruplarınıza dahil edin 3
Sizi anlatan şiir 1
Kapı doorwayetkisi 3
muhafazakar otel 3
ben diz altında etekle büyümüş kızım 4
2021'de vergi,ceza ve harçların yüzde 9,11 zamlanması 2
hayalet şehir 1
unutulmaz film ve dizi replikleri 2
27.11.2020 fenerbahce vs valencia maçı 1
Böğürtlen 2
SON İLANLAR
8 Bin POMEM Öğrencisi Alınacak
Çay İşletmeleri Eski Hükümlü ve Engelli İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 8 bilişim personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türkiye İstatistik Kurumu 40 İşçi Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam