Ardahan İl Sağlık Müdürü Özdemir'in testi pozitif çıktı
Ardahan İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
|30 Kasım 2020 18:32
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Ardahan İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınını önlemek amacıyla ilde sağlıkçılar olarak yoğun bir mesai içinde olduklarını söyledi.
Gelinen süreçte kendisinin de hastalığa yakalandığını dile getiren Özdemir, "Şu an şükür iyiyim. Ancak daha iyi olabilmemiz için hepimizin daha çok kurallara riayet etmesi gerek. Vatandaşımızdan tek isteğimiz bu. Bizler hep birlikte mücadele edersek salgınla baş edebiliriz. Bununda yolu kurallara uymaktan geçiyor." ifadelerini kullandı.
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