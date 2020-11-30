İller arası seyahat yasağı kararı şimdilik alınmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kısıtlamalar arasında seyahat yasağı yer almıyor
|30 Kasım 2020 20:41
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilmesine dair tedbirleri açıkladı. Erdoğan, yaptığı açıklamada "Alınan kararlar doğrultusunda hafta içi her gün gece 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir. Cumartesi Pazar artık evlerimizdeyiz" dedi.
Diğer taraftan bugün tüm medyada, kabinenin iller arası seyahat yasağı kararı da alacağı belirtilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler arasında iller arası seyahat kısıtlaması yer almıyor.
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