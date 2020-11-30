Kamu personelinin mesai saatlerine ilişkin resmi yazı yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü kamu personelinin mesai saatlerine ilişkin resmi yazıyı yayımladı
|30 Kasım 2020 23:35
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Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, kamu personelinin mesai saatlerine ilişkin resmi yazıyı yayımladı. Yazıda, 10:00 ila 16:00 arasında uygulanacak mesai saatlerinin; üst yöneticiler, bakanlar ve valiler tarafından belirleneceği belirtildi.
Bu yazıya göre merkez teşkilatlarında; bakanlar ve üst yöneticiler, illerde ise Valiler, Cumhurbaşkanlığı açıklamasında yer alan zorunlu hizmetleri dışındaki kamu kurumları için mesai belirlemesi yapacaktır.
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