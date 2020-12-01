Seyahat İzin Kurullarından izin alınacak
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı gün ve saatlerde, şehirlerarası seyahatlere izin vermek üzere, yaz döneminde uygulandığı gibi seyahat izin kurullarından izin alınacak
|01 Aralık 2020 00:31
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İçişleri Bakanlığının yayımladığı Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde, zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin vermek üzere Seyahat İzin Kurullarından izin alınacaktır.
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süre ve günlerde, izin almak kaydıyla şehirlerarası seyahatlerine izin verilenler şu şekildedir:
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