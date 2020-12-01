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Seyahat İzin Kurullarından izin alınacak

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı gün ve saatlerde, şehirlerarası seyahatlere izin vermek üzere, yaz döneminde uygulandığı gibi seyahat izin kurullarından izin alınacak
 01 Aralık 2020 00:31
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Seyahat İzin Kurullarından izin alınacak

İçişleri Bakanlığının yayımladığı Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde, zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin vermek üzere Seyahat İzin Kurullarından izin alınacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süre ve günlerde, izin almak kaydıyla şehirlerarası seyahatlerine izin verilenler şu şekildedir:
Memurlar.Net
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