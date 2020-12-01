EGM'den İmamoğlu'na suikast iddialarına ilişkin açıklama
|01 Aralık 2020 22:12
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İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği ile koordineli şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun güvenlik çemberinin yeniden ele alındığı ve terör örgütü IŞİD tarafından Ekrem İmamaoğlu'na suikast düzenleneceği bilgisinin edinildiği iddia edilmişti.
Emniyet Genel Müdürlüğü, suikast iddialarına ilişkin açklama yaptı. İşte EGM tarafından yapılan açıklama;
Bazı basın yayın organlarında yer alan "İMAMOĞLU'NA yönelik suikast emri verilen DEAŞ Militanları yakalandı" haberi ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun bulunmuştur.
Dönem dönem kamu görevlilerine, devlet büyüklerine, korumaya tabi şahıslara, görevleri nedeniyle veya kamunun gündeminde olan sansasyon yaratabilecek kişi, kurum ve yerlere yönelik bu tür duyumlar ve ihbarlar gelmektedir.
Bu duyumlar veya ihbarlar ilgili kişiler ile paylaşılır ve bunların her biri bilgilendirilir. Bu konuda birimlerimiz tarafından gerekli tedbirler alınır.
Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir.
PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik çalışmalarımız milletimizin huzuru ve ülkemizin güvenliği için kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla devam etmektedir.
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