1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP'deki taciz mağdurları artıyor

CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut K.'nın restoranda bir kadını zorla alıkoyarak taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanmasından sonra yeni taciz mağdurları ortaya çıktı.
 02 Aralık 2020 06:40
+Aa- Yazdır
CHP'deki taciz mağdurları artıyor


CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısının tacizden tutuklanmasının ardından yeni taciz iddiaları da ortaya çıktı. CHP Avcılar ilçe eski üyesi Özlem Hanelçi, İstanbul İl Başkan Yardımcılarının kendisine ahlaksız teklifte bulunduğunu söyledi. Ümraniye ilçede de D isimli bir genç kızın tacize uğradığı öne sürüldü. Her iki olayda da CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sessiz kaldığı belirtildi.

OLAYIN BASINA SIZMASI ENGELLENDİ

CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut K, 23 yaşındaki bir kadını restoranda zorla alıkoyup taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. K'nın tutuklanmasının ardından olayla ilgili ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, taciz olayı 3 gün boyunca saklandı. 3 gün boyunca CHP İstanbul İl Başkanlığının tepkisiz kalması üzerine pazar günü ilçe binasına gelerek Maltepe Meydanı'nda bir açıklama yapmak isteyen partililere Maltepe İlçe Başkanı'nın "Canan Hanım'dan haber bekliyoruz. Açıklama yapılmasını istemiyor" dediği belirtildi. Partililer Kaftancıoğlu'nun olayın basına sızmasını engellediğini anlattı. Olayın duyulmasının ardından U.K hakkında alelacele işlem başlatıldı.

CHP'DE KADIN OLMAK ZOR

Taciz olayıyla sarsılan CHP'de yeni skandallar ortaya çıkmaya başladı. CHP Avcılar ilçe eski üyesi Özlem Hanelçi, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Maltepe'deki kadın arkadaşa taciz olayını duydum. Bana da CHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları ahlaksızlık yaptı. Şikayet ettim, tehdit edildim. Canan Hanım'ın (Kaftancıoğlu) hiç sesi çıkmadı. CHP'de maalesef kadın olarak siyaset yapmak zor" mesajını paylaştı.

YENİ TACİZ İDDİASI

Ümraniye ilçede de D. isimli bir genç kızın tacize uğradığı öne sürülüyor. D.'nin ilçe başkanı Zeynel Karakaya'ya olayı anlattığı, Karakaya'nın da taciz olayını Kaftancıoğlu'na aktardığı belirtiliyor. Kaftancıoğlu'nun D.'yi il başkanlığına çağırarak konuştuğu, D.'nin 7 arkadaşıyla beraber partiden istifa ettiği ifade ediliyor.

'Şov' kavgası

Cinsel taciz suçundan tutuklanan CHP Maltepe Başkan Yardımcısı, CHP'de kavga başlattı. CHP İstanbul İl Başkanı taciz konusunda açıklamalar yapan CHP'li Barış Yarkadaş'ın şov yaptığını söyledi. Yarkadaş da Kaftancıoğlu'na cevap verdi. Yarkadaş, "Sürekli kadın kimliğini öne çıkararak siyaset yapan CK'nın "cinsel saldırı ile ŞOV"u kavramlarını aynı cümlede kullanması, bu ülkenin kadınları açısından büyük bir talihsizliktir. CK'nın sözlerini okurken onun adına utandım. Yazıklar olsun!" dedi. Yarkadaş, olayın örtbas edilmeye çalışıldığını iddia etti.

İmamoğlu'na suikast girişimi iddiası doğru değil

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı basın yayın organlarında "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast engellendi" iddialarını yalanladı. EGM'nin yazılı açıklamasında "Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir" denildi. Açıklamada, dönem dönem sansasyon oluşturabilecek kişilere yönelik bu tür duyumlar ve ihbarların geldiği belirtilerek, "Bu duyumlar veya ihbarlar ilgili kişiler ile paylaşılır ve bunların her biri bilgilendirilir. Bu konuda birimlerimiz tarafından gerekli tedbirler alınır" bilgisi verildi. Dün bir televizyon kanalı ve bazı internet sitelerinde 'İmamoğlu'na yönelik suikast emri verilen DEAŞ militanları yakalandı' anonsuyla haberler yayınlanmıştı.

Nur Banu Aras

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da kısıtlama sonrası hareketlilik başladı
02 Aralık 2020 06:09		 'Normalleşme desteği 30 Haziran'a kadar uzatıldı'
02 Aralık 2020 03:39
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik
02 Aralık 2020 03:20		 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik
02 Aralık 2020 03:17
Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinde Değişiklik
02 Aralık 2020 03:15		 2 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
02 Aralık 2020 00:01
İBB'den 'suikast' açıklaması
01 Aralık 2020 23:53		 AK Parti Menemen'deki seçim sonucuna itiraz edecek
01 Aralık 2020 23:50
Bakan Koca, TBMM'de milletvekilleriyle bir araya geldi
01 Aralık 2020 23:26		 EGM'den İmamoğlu'na suikast iddialarına ilişkin açıklama
01 Aralık 2020 22:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:20 - Oruç Reis'in dönmesiyle birlikte gergin açıklamalar son buldu07:10 - İş yerleri 'yokuş kalkış desteği' bekliyor07:05 - Çapa'nın 'özel maddeli' yemek ihalesinde soru işaretleri06:50 - Denizdeki haydutluğa FETÖ incelemesi06:40 - CHP'deki taciz mağdurları artıyor06:30 - Bazı bölgelerde yağış tahmin ediliyor - Haritalı
06:15 - Kısıtlamayla birlikte acil servisler nefes aldı06:09 - İstanbul'da kısıtlama sonrası hareketlilik başladı03:39 - 'Normalleşme desteği 30 Haziran'a kadar uzatıldı'03:20 - Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik03:17 - Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik03:15 - Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinde Değişiklik
00:01 - 2 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları23:53 - İBB'den 'suikast' açıklaması23:50 - AK Parti Menemen'deki seçim sonucuna itiraz edecek23:26 - Bakan Koca, TBMM'de milletvekilleriyle bir araya geldi23:23 - 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'nde KBÜ'den iki isim
23:05 - Dr. Toker: Ev oturmaları ve çay partilerinden kaçının
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kısıtlamayla birlikte acil servisler nefes aldı
2 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
'Normalleşme desteği 30 Haziran'a kadar uzatıldı'
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik
CHP'deki taciz mağdurları artıyor
Çapa'nın 'özel maddeli' yemek ihalesinde soru işaretleri
Denizdeki haydutluğa FETÖ incelemesi
İstanbul'da kısıtlama sonrası hareketlilik başladı
Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinde Değişiklik
Oruç Reis'in dönmesiyle birlikte gergin açıklamalar son buldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
federasyondan aradılar 3
covid aşısının ücretsiz olmasının tbmm'de reddedilmesi 6
walter Mitty'nin gizli yaşamı 1
hande sümertaş 1
para ile satılamaz 6
aralık ayı sözlük puan sıralaması 7
Sizi anlatan şiir 2
dostla çay içmek 3
maske festivalinin düzenlenmesi 2
28.11.2020 internet yavaşlaması 1
SON İLANLAR
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 10 İşçi Alacak
Konya Koski 16 İşçi Alacak
Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri 8 İşçi Alacak
İzmir İzelman 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam