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İçişleri, yeni kısıtlama ve tedbirlere ilişkin soruları yanıtladı

İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin alınan yeni kısıtlama ve tedbirlere ilişkin genelgeler konusunda ilgili sıkça sorulan soruları cevapladı.
 02 Aralık 2020 18:26
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İçişleri, yeni kısıtlama ve tedbirlere ilişkin soruları yanıtladı

İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin alınan yeni kısıtlama ve tedbirlere ilişkin genelgeler konusunda ilgili sıkça sorulan soruları cevapladı.

Bakanlık, bünyesinde yüzme havuzu, hamam, spa, sauna, masaj salonu, sinema ve lunapark gibi yerleri bulunduran tesislerin bu bölümlerinin faaliyetlerine yönelik soruya ilişkin, 30 Kasım'da yayımlanan genelgeye göre, yeni bir karar alınıncaya kadar yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetlerinin durdurulduğunu hatırlattı.

"Tatlıcılar/pastaneler sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gün ve saatlerde nasıl faaliyet göstereceklerdir?" sorusuna da şu şekilde yanıt verildi:

"Lokanta ve restoran tarzı işyerleri hafta sonları 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis şeklinde, hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi şeklinde hizmet verebilmektedirler. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gün ve saatlerde tatlıcılar (sadece tatlı satışı yapılan yerler) ve pastaneler de lokanta ve restoranlara dair genelge hükümlerine tabidirler."

- Otel veya konaklama tesislerinde rezervasyonu bulunanlar

Otel veya konaklama tesislerinde rezervasyonu bulunan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların seyahatlerinin nasıl olacağına yönelik sorusu ise şu şekilde yanıtlandı:

"Otel rezervasyonu bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 24 Haziran 2020 tarih ve 10134 sayılı genelgemiz kapsamında 'ALO 199 Vefa Sosyal Destek Hattı' üzerinden veya elektronik ortamda e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden 'Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi' almak kaydıyla konaklama rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içerisinde özel ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edebileceklerdir. Otel rezervasyonu bulunan 20 yaş altı gençlerimiz ve çocuklarımız ise yanlarında veli/vasisinin bulunması şartıyla konaklama rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içerisinde rezervasyonu olduğunu belgelemek/ibraz etmek kaydıyla herhangi bir izin almaksızın özel ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edebileceklerdir."

"Cemevlerindeki 65 yaş ve üzeri dernek veya vakıf yöneticileri, bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi midir?" sorusu yanıtlanırken şunlar kaydedildi:

"Cemevlerindeki inanç faaliyetlerini yürüten (dede, dernek/vakıf yöneticisi) 65 yaş ve üzeri kişiler, hafta içi ve hafta sonlarında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde, cemevlerine gidip gelebilmek için herhangi bir izin almaksızın bu yaş gruplarına getirilen kısıtlamalardan muaftır."
Anadolu Ajansı
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