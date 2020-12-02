1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Korona unutuldu, bağ evinde canlı müzikli eğlence

Kahramanmaraş'ta bir bağ evinde korona tedbirlerinin unutulduğu canlı müzikli eğlence düzenlendi.
 02 Aralık 2020 23:02
+Aa- Yazdır
Korona unutuldu, bağ evinde canlı müzikli eğlence

Kahramanmaraş'ta bir bağ evinde korona tedbirlerinin unutulduğu canlı müzikli eğlence düzenlendi.

İddiaya göre görüntüler, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki bir bağ evinde kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, eğlenceye yaklaşık 20 kişi katılırken, eğlenceye katılanların maske takmadığı ve sosyal mesafeye uymadığı gözlemlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiyle karşılanırken görüntülerde, eğlenceye katılanların şarkı söyleyen sanatçıyla selfi yaptığı ve müzisyenlere para taktığı görüldü.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Prof. Dr. Ceyhan: 110-120 milyon arasında aşı kullanacağız
02 Aralık 2020 22:47		 Canlı yayında saldırıya uğradı, saldırganlara ders gibi ceza istedi
02 Aralık 2020 22:26
Kilisli kadın girişimcinin zeytinyağında ihracat başarısı
02 Aralık 2020 22:03		 Baba ve oğlu farklı şehirlerde aynı gün koronavirüsten öldü
02 Aralık 2020 21:04
Kovid-19 testi pozitif olan kardeşini ihbar etti
02 Aralık 2020 20:35		 Şehit Onbaşı Osman Güler, son yolculuğuna uğurlandı
02 Aralık 2020 19:47
10 yıllık aracının plakası başka araca ait çıktı
02 Aralık 2020 19:19		 Gazi Yüzbaşı, azmiyle profesör oldu, Erdoğan'dan ödül aldı
02 Aralık 2020 18:54
Kayserispor eski Başkanı koronavirüse yenik düştü
02 Aralık 2020 18:38		 DSİ'den baraj doluluklarıyla ilgili açıklama
02 Aralık 2020 17:07
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:38 - Mecliste 'Emine Erdoğan' tartışması23:17 - Bilim Kurulu sona erdi! Bakan Koca'dan aşı açıklaması23:08 - Almanya'daki kısıtlamalar 10 Ocak'a kadar uzatıldı23:02 - Korona unutuldu, bağ evinde canlı müzikli eğlence22:59 - Devlet Tiyatroları'nda saat güncellemesi22:57 - 20 yıl önce dondurulan embriyoyla çocuk sahibi oldular
22:49 - Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne veda etti22:47 - Prof. Dr. Ceyhan: 110-120 milyon arasında aşı kullanacağız22:37 - Uzmanından Kovid-19'a karşı 'bağışıklığı güçlendirin' uyarısı22:33 - Medipol: Covid hastası hamile kadını kapıdan çevirmedik22:31 - İstanbul'da cumartesi günü nöbetçi eczane sayısı arttırılacak22:27 - Linçe uğrayan Mustafa Öztürk emekliliğini talep etti
22:26 - Canlı yayında saldırıya uğradı, saldırganlara ders gibi ceza istedi22:14 - 59 gündür kayıptı! Emekli astsubaydan acı haber geldi22:11 - Ankara İl Sağlık, eski mesai saatiyle hizmet verecek22:07 - Öğretmen uzaktan eğitimi 'sanal gerçeklik' boyutuna taşıdı22:03 - Kilisli kadın girişimcinin zeytinyağında ihracat başarısı
22:00 - En çok otomatik şanzımanlı otomobiller tercih ediliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Belediye Başkanı istifa etti, Kaymakam ve kurum müdürleri de görevden alındı
MEB: LGS ve YKS'de öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu
HSK, 13 Hakim ve Savcı'yı daha ihraç etti
En etkili bilim insanları listesinde yer alan 857 Türk akademisyenin tam listesi
MEB, 2020 yılı alan değişikliği duyurusunu yayımladı
Bilim Kurulu üyesi, virüsün yoğunlaştığı yaşları açıkladı
Koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısı 32 bine yaklaştı
'Otobüs ve uçakla seyahatte, kuruldan izin almaya gerek yok'
'Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olabilir'
7 bankanın çalışma saatleri değişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kazma 3
can bonomo 1
trt dinle 1
ahşap kuş yuvaları 1
işcep 1
eski albümleri karıştırmak 4
Wuhan 5
anküsem 1
yeni normal 3
prof.dr.engin arık 2
SON İLANLAR
Horasan Belediyesi Engelli İşçi Alacak
2 Nisan Polisevi İşçi Alacak
DSİ İşçi Alacak
Uzgörür Belediyesi Memur Alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam