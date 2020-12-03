1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon kasımda yüzde 2,30 artarken, yıllık bazda yüzde 14,03 oldu
 03 Aralık 2020 10:01
+Aa- Yazdır
Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %14,03, aylık %2,30 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,04 artış gerçekleşti.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Kasım 2020

Yıllık en düşük artış %0,67 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %0,99 ile giyim ve ayakkabı, %5,19 ile haberleşme ve %7,00 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %29,42 ile çeşitli mal ve hizmetler, %21,08 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %18,67 ile ulaştırma oldu.

Aylık düşüş gösteren tek grup %0,19 ile eğitim oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Kasım ayında azalış gösteren tek ana grup %0,19 ile eğitim oldu. Alkollü içecekler ve tütün ana grubunda aylık değişim olmazken, en az artış gösteren gruplar %0,12 ile haberleşme ve %0,80 ile sağlık oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Kasım ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %4,51 ile ulaştırma, %4,16 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %1,69 ile ev eşyası oldu.

Kasım 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 54 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 322 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,50 artış gerçekleşti.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
46 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
5 aylık enflasyon verisine göre memurlar için oluşan enflasyon zammı
03 Aralık 2020 11:08		 Fiyatı en fazla artan ürün domates, en çok düşen ürün limon oldu
03 Aralık 2020 10:35
İstanbul'da fiyatı en çok artan ürünler belli oldu
02 Aralık 2020 16:35		 LPG'ye 8 kuruş zam! Pompaya yansımayacak
01 Aralık 2020 17:38
İstanbul'da toptan fiyatlar yüzde 2,83 arttı
01 Aralık 2020 12:25		 Büyüme rakamları yarın açıklanacak
29 Kasım 2020 13:48
Havalar soğudu, ıhlamurun fiyatı uçtu
28 Kasım 2020 22:58		 Ehliyet, pasaport harçları ve trafik cezalarında fiyat artışı
28 Kasım 2020 16:40
Motorine 28 kuruş zam
26 Kasım 2020 17:22		 Arsa satışları geçen yıla oranla yüzde 20 arttı
26 Kasım 2020 11:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:18 - Genel Kurul'da bütçe maratonu gelecek hafta başlayacak11:12 - İzmir depreminin 'dehşet' anları güvenlik kameralarına yansıdı11:08 - 5 aylık enflasyon verisine göre memurlar için oluşan enflasyon zammı11:07 - Emekliliğini isteyen ilahiyatçı konuşmasının 'cımbızlandığını' söyledi11:06 - İbrahim Kalın, bu kez engelliler için söyledi11:05 - Savcı baba da oğlundan iki defa şikayetçi olmuş
11:00 - İlber Ortaylı mutluluğun sırrını açıkladı10:58 - Bursa Valiliği: Okul öncesi tüm eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verildi10:57 - İzmir'de DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı10:43 - Edirne'de bir fabrika ve atölye karantinaya alındı10:42 - Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor10:41 - Türk Telekom'dan görme engelliler için 'ilaç barkodu okuma' hizmeti
10:40 - YÖK engelli öğrencilerin eğitime erişimini mercek altına aldı10:38 - İslam'a hakaret içeren paylaşımlar yapan sanığa hapis cezası10:38 - Netflix, İstanbul'da ofis açacak10:37 - Kovid-19 hastası gebelere 'Reçete edilen ilaçlarınızı kullanın' uyarısı10:36 - Muş'ta ikna çabaları sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu
10:35 - Fiyatı en fazla artan ürün domates, en çok düşen ürün limon oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Enflasyon rakamları açıklandı
HSK, 13 Hakim ve Savcı'yı daha ihraç etti
Sağlık Bakanı uyardı: 3 ilde yüzde 100 vaka artışı var
5 aylık enflasyon verisine göre memurlar için oluşan enflasyon zammı
Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
'Testi pozitif çıkanlar için eve ilaç gönderen başka ülke yok'
Belediyeden açıklama: 10:00-16:00 mesaisini uygulayamayız
'Koronavirüs 5G yüzünden oldu deniyor'
Türkiye'ye dönmek isteyen Osmanlı Aliminin torununa vatandaşlık verilmiyor
AYM, bekçiliğe başvuruyu sınırlayan hapis cezası şartını iptal etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
02.12.2020 başakşehir vs leipzig maçı 1
29.11.2020 fenerbahce vs beşiktaş maçı 1
sözlük yazarları aynı evde yaşasaydı 5
papara 5
shakhtar donetsk 1
maço erkek 2
emre bol'un ırkçı söylemlerde bulunması 4
4 işlemi dahi bilmiyorsun 1
yeni normal 2
kasım ayı sözlük puan sıralaması 2
SON İLANLAR
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dicle Kalkınma 9 uzman personel alacak
Kırıkkale Üniversitesi 92 İşçi Alacak
Kırıkkale Üniversitesi sözleşmeli 118 sağlık personeli alacak
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam