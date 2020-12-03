Siber sapıklar yüzünden öğrenciler uzaktan eğitim yapamıyor
|03 Aralık 2020 17:03
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Bursa'da okullar açıldığından bu yana dijital sapıklar yüzünden ders işleyemeyen okulun öğrencileri, öğretmenleri ve veliler Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'e kadar şikayet etmelerine rağmen sapıkların önüne geçilemediğinden dert yanıyor.
Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Mahallesinde birçok okul siber sapıklar yüzünden ders işleyemiyor.
Öğretmenler ile öğrenciler arasında iletişim kurmak, eğitim hayatları boyunca kullanabilecekleri materyalleri sağlamak üzere kurulan Türkiye'nin dijital eğitim platformu EBA üzerinden ders işlemek için zoom programına dahil olan öğretmenler ve öğrenciler okulların açılmasından bu yana dijital sapıkların türlü hakaret ve cinsel içerikli hareketlerine maruz kalıyor.
Öğrencilerin isimlerini kullanarak programa katılan sapıklar öğretmen ve öğrencilere ağza alınmayacak küfürler ederken, cinsel içerikli videolar izletiyor.
Daha çok 6'ncı sınıfların derslerine dahil olan sapıkların ilk zamanlar şarkı dinlettiklerini belirten veliler ve öğretmenler, son iki haftadır sapıkların çeşitli küfürler edip cinsel içerikli videolar izlettiklerini söyledi.
Yaşanan şok edici olayın ardından öğretmenler ve velilerin yine aynı program üzerinden yaptıkları bilgilendirme toplantısına da dahil olan siber zorbaların, öğretmen ve velilere siber polis olduklarını belirtip türlü hakaretlerde bulunmaları herkesi çileden çıkarıyor. Veliler, hoş olmayan bu duruma bir an evvel çare bulunmasını istedi.
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