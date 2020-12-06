1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Muğla Büyükşehir, 53 KPSS puanlı adayları itfaiye eri olarak aldı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir kaç gün önce, 'KPSS'de başarılı olana sözlüde düşük puan verip eleniyor" demişti. CHP'li Muğla Büyükşehir belediyesi tam da Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi yaptı. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımında KPSS puanına göre ilk 12'de yer alan tüm adayları eleyip, 176 kişinin girdiği sözlü sınavda en sonda yer alan adayları kazandırdı.
 06 Aralık 2020 00:04
+Aa- Yazdır
Muğla Büyükşehir, 53 KPSS puanlı adayları itfaiye eri olarak aldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi,7 Eylül'de yayımladığı ilanda, lise mezunları arasından 50, önlisans mezunları arasından 20 olmak üzere 70 itfaiye eri alacağını duyurdu. Lise mezunlarının başvurabilmesi için aranan taban KPSS puanı ise 50 olarak açıklandı.

Başvuran adaylar, Kasım ayında sözlü sınava alındı. Sonuçlar ise geçtiğimiz günlerde açıklandı. Ancak Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaptıkları torpilin anlaşılmaması için, sonuç listesinde sadece başarı puanlarını yayınladı, adayların Sözlü ve uygulamalı spor mülakat puanları yayınlanmadı.

Aşağıda, sözlü sınava giren adayların hem KPSS hem de başarı puanları yer almaktadır. Buna göre;
1- KPSS puanına göre ilk 50'de yer alan sadece 6 aday kazandırılmış, yüksek puanlı 44 aday ise elenmiştir.
2- Kazandığı açıklanan adayların 11'i KPSS puanına göre oluşturulan listenin sonunda yer almaktadır.
3- 87 puanlı adaylar varken 53 KPSS puanlı adaylar sözlü sınav sonrasında Başarılı olarak açıklanmıştır.

Bu sonuçlar, sözlü sınavda açık olarak torpil yapıldığını göstermektedir.

Tıp kökenli Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olan Dr. Osman Gürün, 100'ü aşkın adayı, boş yere masrafa sokarak Muğla'ya çağırmış ve göstermelik bir sınav yapmıştır. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu daha bir kaç gün önce, "KPSS'de başarılı olanlara sözlüde düşük puan verip eliyorlar" demişti. Ana muhalefet partisi liderinin sözlerinin etki gücünün olabilmesi için, CHP'li belediyelerin de örnek olması gerekmektedir. Bu örneklik oluşturulamadığı sürece ülkemizdeki torpil düzenini bitirmek mümkün olmayacaktır.

Yapılan haksızlığa sessiz kalmayan adaylar, şaibeli mülakatı idare mahkemesine taşımaya hazırlanıyorlar.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
GİB'in uzman yardımcılığı sınavı ertelendi
05 Aralık 2020 18:00		 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile konuştuk (2)
05 Aralık 2020 00:04
Atanıp, göreve gitmeyen öğretmenlerin yerine atama yapıldı
04 Aralık 2020 12:00		 Üniversite, Türk Dili ve Edebiyatı mezunlarına şans vermeli!
03 Aralık 2020 20:30
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'engelli ataması' açıklaması
03 Aralık 2020 14:49		 SGK, 2020/1 KPSS'de yerleşen 300 adayı hala başlatmadı
03 Aralık 2020 00:03
1000 kişilik gelir uzman yardımcılığı sınavı ertelendi
02 Aralık 2020 16:11		 90 KPSS puanlı tüm adaylar, şartları taşımadığı gerekçesiyle elendi
01 Aralık 2020 14:34
Simülasyonlu 2020/14 KPSS Robotu yayında
01 Aralık 2020 12:08		 KPSS 2020/14 tercih kılavuzu yayımlandı
01 Aralık 2020 11:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - Muğla Büyükşehir, 53 KPSS puanlı adayları itfaiye eri olarak aldı00:00 - 6 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları23:47 - Türk bilim insanları arıların gen haritasını çıkaracak23:42 - 'Sermayem oklavam' dedi kendi işinin patronu23:31 - Gürleyik Şelalesi hazan renkleriyle görsel şölen sunuyor23:29 - Prof. Dr. Kara, cep telefonu ve bilgisayar kullanmıyor
23:21 - Ev işçileri virüs mağduru: Yarıdan fazlası işini kaybetti23:16 - 9 kilometrelik 'ağaç tünel yol' görsel şölen sunuyor23:13 - Kısıtlamada ehliyetsiz yakalanan sürücüye 6 bin TL ceza23:10 - Antalya depreminde kayalar yerinden oynadı22:57 - Hayabusa2 uzay aracının kapsülü Dünya'ya indi22:43 - Azerbaycan, tarihi zaferi askeri geçit töreniyle kutlayacak
22:43 - Kısıtlamayı duymayan boyacı sokakta müşteri bekledi22:39 - O apartmanlarda artık misafir kabul edilemeyecek22:27 - İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak21:51 - Zeytinburnu'nda Türk bayrağını yakan kişi gözaltına alındı21:48 - Halk ekmek büfeleri önündeki kuyruklara ilişkin açıklama
21:47 - Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert tepki!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Muğla Büyükşehir, 53 KPSS puanlı adayları itfaiye eri olarak aldı
6 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Diyanet'in Cuma namazı'açıklaması 1
asgari ücret tespit komisyonu 3
intihar edip ölmeyenler adam öldürmeye tam teşebbüsten yargılanı 3
Din İşleri Yüksek Kurulu 1
TRT iftar duası 3
sahipkıran 1
Olmaz olmaz 2
kahve kokusu 7
karnıbahar panenin midye-kalamar diye yutturulması 1
insan 1
SON İLANLAR
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Konya Cihanbeyli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kütahya Saphane SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kütahya Merkez Efendi Temizlik 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam