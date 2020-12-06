Muğla Büyükşehir, 53 KPSS puanlı adayları itfaiye eri olarak aldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi,7 Eylül'de yayımladığı ilanda, lise mezunları arasından 50, önlisans mezunları arasından 20 olmak üzere 70 itfaiye eri alacağını duyurdu. Lise mezunlarının başvurabilmesi için aranan taban KPSS puanı ise 50 olarak açıklandı.

Başvuran adaylar, Kasım ayında sözlü sınava alındı. Sonuçlar ise geçtiğimiz günlerde açıklandı. Ancak Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaptıkları torpilin anlaşılmaması için, sonuç listesinde sadece başarı puanlarını yayınladı, adayların Sözlü ve uygulamalı spor mülakat puanları yayınlanmadı.

Aşağıda, sözlü sınava giren adayların hem KPSS hem de başarı puanları yer almaktadır. Buna göre;

1- KPSS puanına göre ilk 50'de yer alan sadece 6 aday kazandırılmış, yüksek puanlı 44 aday ise elenmiştir.

2- Kazandığı açıklanan adayların 11'i KPSS puanına göre oluşturulan listenin sonunda yer almaktadır.

3- 87 puanlı adaylar varken 53 KPSS puanlı adaylar sözlü sınav sonrasında Başarılı olarak açıklanmıştır.

Bu sonuçlar, sözlü sınavda açık olarak torpil yapıldığını göstermektedir.

Tıp kökenli Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olan Dr. Osman Gürün, 100'ü aşkın adayı, boş yere masrafa sokarak Muğla'ya çağırmış ve göstermelik bir sınav yapmıştır. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu daha bir kaç gün önce, "KPSS'de başarılı olanlara sözlüde düşük puan verip eliyorlar" demişti. Ana muhalefet partisi liderinin sözlerinin etki gücünün olabilmesi için, CHP'li belediyelerin de örnek olması gerekmektedir. Bu örneklik oluşturulamadığı sürece ülkemizdeki torpil düzenini bitirmek mümkün olmayacaktır.

Yapılan haksızlığa sessiz kalmayan adaylar, şaibeli mülakatı idare mahkemesine taşımaya hazırlanıyorlar.