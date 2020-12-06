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MEB, iki ihaleyle bu yıl 539 milyon TL tasarruf sağladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ders kitaplarının onaylarının yapacakları ayı değiştirmekle ve kömür alımını merkezi olarak yapmakla bu yıl 539 milyon TL tasarruf edildiğini açıkladı.
 06 Aralık 2020 09:20
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MEB, iki ihaleyle bu yıl 539 milyon TL tasarruf sağladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 4 aralık 2020'de, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Ziya Selçuk ders kitapları ve kömür ihalesiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"Bu yıl kitap onaylarının yapılacağı ayla ilgili mevzuattaki değişiklik ve diğer tedbirlerle beraber 434 milyon TL ders kitaplarında tasarruf sağlanmıştır. Her okul kendi yakacaklarını, ihale açarak alırken bu yıl Enerji Bakanlığı ile bir anlaşma yaptık ve kömürleri belirli bir kalorinin üzerinde olması şartıyla merkezi olarak aldık ve okullara ulaştırdık. Dolayısıyla hiçbir okul ihaleyle uğraşmadı, hiçbir okulda ihalelerle ilgili sıkıntılar vesaire konuşulmadı. Bunu Türkiye olarak merkezi düzenledik ve sadece kömürden 155 milyon TL civarında bir tasarruf sağlandı."

Memurlar.Net
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