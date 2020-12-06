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Bakanlık, Valilik, ve Başsavcılıktan cinsel istismar haberine açıklama

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan mağdur çocuk P.Ö'nün cinsel istismara maruz kalması olayına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, bazı medya kuruluşlarınca yayımlanan paylaşım ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
 06 Aralık 2020 21:41
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Bakanlık, Valilik, ve Başsavcılıktan cinsel istismar haberine açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı bir köyde, bir kız çocuğunun istismara maruz kalmasına ilişkin açıklama yaptı.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı bir köyde, bir kız çocuğunun istismara maruz kalması ile ilgili bilgilendirmedir;

Batman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından olayın vuku bulduğu tarihte yapılan adli çalışmanın akabinde çocuğumuz farklı bir ildeki Çocuk Koruma İlk Müdahele Merkezimize (ÇOKİM) yerleştirilmiştir.

Halen kuruluşta kalmakta olan çocuk ile ilgili Bakım ve Sağlık tedbiri kararı talep edilmiş ve gerekli mesleki çalışma başlatılmıştır.

Gizlilik kararı çerçevesinde yürütülen adli sürece İl Müdürlüğü Hukuk Birimi tarafından müdahil olunmuştur.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan mağdur çocuk P.Ö'nün cinsel istismara maruz kalması olayına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, bazı medya kuruluşlarınca yayımlanan paylaşım ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması ihtiyacının doğduğu vurgulandı.

Mağdurun 11 Kasım'da Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek kendisine tecavüz edildiğini ve hamile kaldığını beyan ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay Gercüş ilçesi sınırlarında gerçekleştiğinden, soruşturma dosyası 17 Kasım 2020 tarihinde Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığınca, mağdur ve şüphelinin iddiaları/beyanları doğrultusunda tüm deliller toplanmakta, titizlikle değerlendirilmektedir. Soruşturma kapsamında şüphelilerden M.A. 13 Kasım 2020 tarihinde tutuklanmıştır. Soruşturmaya konu olay hakkında Gercüş Sulh Ceza Hakimliğinin 18 Kasım 2020 tarihli kararı ile gizlilik ve yayın yasağı kararı verilmiş olup, bazı medya kuruluşlarınca yayınlanan paylaşım ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Batman Valiliğinden cinsel istismar olayı açıklaması

Batman Valiliği, Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen cinsel istismar olayına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, bazı medya kuruluşlarınca yayımlanan paylaşım ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Açıklama yapan Valilik, olayda ne sanık ne de tanıklar arasında hiçbir kamu görevlisinin adının geçmediğini vurguladı.

Valilik, bölücü terör örgütüne yakın bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında tamamen yalan ve maksatlı bir biçimde asker, polis ve korucuların, olayla ilişkilendirilmeye çalışıldığını kaydetti.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Gercüş ilçesinde mağdurun cinsel istismara maruz kalması olayı ile ilgili olarak kamuoyunun aydınlatılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 05.12.2020 tarihli basın açıklamasında belirtildiği gibi titizlikle yürütülen soruşturmada ne sanık ne de tanık olarak hiçbir kamu görevlisinin adı geçmemektedir. Hal böyle iken bölücü terör örgütüne müzahir bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında tamamen yalan ve maksatlı bir biçimde asker, polis ve korucularımızın olaya karıştığı iddia edilmektedir. Gercüş Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına rağmen yayın yapmaya devam eden medya kuruluşları ile sosyal medyada bu yalan haberleri yaymaya çalışan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."

Açıklamada, soruşturmada şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüphelinin tespit edilmediği ve soruşturma sürecinin titizlikle devam ettiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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