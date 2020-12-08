Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi oldu
Dışişleri Bakanlığı'nda bazı büyükelçiliklere ve daimi temsilciliklere atamalar yapıldığı, Çavuşoğlu'nun bazı büyükelçileri arayarak yeni görev yerlerini tebliğ ettiği bildirildi.
|08 Aralık 2020 02:06
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu bazı büyükelçileri telefonla aradı ve yeni görev yerlerini tebliğ ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.
Buna göre, Yunus Demirer Türkiye'nin Bratislava Büyükelçiliğine, Hatun Demirer Türkiye'nin AGİT Nezdinde Daimi Temsilciliğine, Ali Rıza Güney Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine, Barış Ulusoy Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğine, Burçin Gönenli Türkiye'nin Singapur Büyükelçiliğine, Turgay Tuncer Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliğine, Zafer Ateş Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçiliğine, Volkan Işıkçı Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliğine atandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi oldu.
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