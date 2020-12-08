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ABD'de, BioNTech aşısı olan bir kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de yapılmaya başlanan BioNTech-Pfizer aşısına ABD'de acil kullanım yetkisi için başvurulan Gıda İlaç Dairesi'nden (FDA) ilk açıklama geldi. Açıklamada iki dozlu aşının uygulandığı grupta, obezite sınır çizgisinde ve daha önce ateroskleroz (damar sertleşmesi) geliştirmiş bulunan bir katılımcının ilk dozun yapılmasından üç gün sonra öldüğü aktarıldı
 08 Aralık 2020 17:02
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ABD'de, BioNTech aşısı olan bir kişi hayatını kaybetti

BioNTech'in geliştirdiği, Pfizer'in üretip dağıttığı koronavirüs aşısına ABD'de acil kullanım yetkisi için yapılan başvuruyla ilgili ilk açıklamayı yapan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), koydukları acil kullanım kurallarına aşının uyumlu olduğunu duyurdu.

Sputnik'in haberine göre FDA, BioNTech-Pfizer aşısının 16 yaşından küçükler, hamileler ve bağışıklık sorunu olan kişiler için güvenli olduğu sonucuna varmak için şimdilik eldeki verilerin yeterli olmadığını belirtti.

AŞIDAN SONRA ÖLDÜ

Açıklamada iki dozlu aşının uygulandığı grupta, obezite sınır çizgisinde ve daha önce ateroskleroz (damar sertleşmesi) geliştirmiş bulunan bir katılımcının ilk dozun yapılmasından üç gün sonra öldüğü aktarıldı.

FDA, ilk verilerin, bu aşının Covid-19'dan ağır hastalanmaya karşı koruduğuna işaret ettiğini, ama veri sayısının kısıtlı olmasının genel sonuca varılmasına engel teşkil ettiğini dile getirdi.
Memurlar.Net
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