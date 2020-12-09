Defterdarlık Uzmanlığı Özel Sınavı ertelendi
Hazine ve Maliye Bakanlığınca 31 Ocak 2021 tarihinde yapılacağı duyurulan Defterdarlık Uzmanlığı Özel Sınavının başvuru tarihleri ve yazılı sınav tarihi, Covid-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.
|09 Aralık 2020 12:14
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Hazine ve Maliye Bakanlığınca 31 Ocak 2021 tarihinde yapılacağı duyurulan Defterdarlık Uzmanlığı Özel Sınavının başvuru tarihleri ve yazılı sınav tarihi, Covid-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Sınavın başvuru tarihleri ve yazılı sınav tarihi Bakanlığımız internet sitesinde (https://www.hmb.gov.tr) daha sonra duyurulacaktır.
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