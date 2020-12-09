Bakan Koca: İleride, aşı olmayan bir çok yere giremeyecek

Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs aşısı zorunlu olacak mı? HES uygulaması ile bazı kurumlara girişleri engellenecek mi? sorusunu cevapladı.

AŞI ZORUNLU MU OLACAK?

Aşının doğrusu zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz. Daha çok vatandaşımızı ikna ederek kitlesel aşılamayı yaygın yapma hedefindeyiz. Süreçte vatandaşımıza aşının güvenilirliği ve etkinliği net izah edilirse, ben birçok kimsenin bu noktada farklı yaklaşacağına inanıyorum.

Tüm bunlar vatandaşımıza olumlu bir şekilde anlatılırsa, sonuçlar gerçekten olumlu olursa ben farklı bir yaklaşım içerisinde olacağını düşünmüyorum. Biz aşı yapılan kişinin HES koduna, e-nabız'a işlemiş olacağız. Aşının yaygın uygulanmasıyla birlikte birçok şirket, kuruluş veya yapı aşı yapılmasını önemseyebilecek.

Aşının yaygın yapımla dönemi sonrası uçağa binmek için, otobüse binmek için, ulaşım için istenebilir. Bugünün konusu değil ama yaygın yapıldıktan sonra güvenilirliği daha çok sağlamak için bu istenebilir.