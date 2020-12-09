Testi pozitif çıkan sağlık personeli sayısı 120 bini geçti
Koca, bugüne kadar 120 binden fazla sağlık çalışanının Kovid-19'a yakalandığını, 216 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.
|09 Aralık 2020 20:19
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Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
216 SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ
Bu dönemde sağlık çalışanlarımız büyük yük altındalar. Toplam vaka sayısı anlamında sağlık çalışanlarımızın -1 milyon yüz binin üzerinde çalışanımız var- 120 bini geçti. Özellikle bu dönemde toplam çalışanların %10'unu geçmiş durumda. Hayatını kaybeden kişilerin sayısı ise bu dönemde 216 kişi oldu. Testi pozitif olup hayatını kaybeden sağlık çalışan sayımız 216 oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Bu dönemin hepsi görev şehidi
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