Öğretmenin, demir çubukla öğrencinin avuç içine vurması suç mudur?
|26 Aralık 2020 11:04
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Öğrencinin sınıfta gürültü yapması üzerine öğretmen sinirlenmiş ve projeksiyon cihazını açmakta kullanılan çubuk ile mağdurun avuç içine bir defa vurmuştur.
Yerel mahkemece, tedip hakkının kullanıldığından ve suçun unsurlarının oluşmadığından bahisle öğretmen hakkında beraat kararı vermiştir.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise beraat kararını bozmuştur. Yargıtaya göre; projeksiyon cihazını açmakta kullanılan çubuk ile mağdurun avuç içine bir defa vurmak suretiyle kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak üzerine atılı silahla basit yaralama suçu oluşmuş olup, mahkumiyet verilmesi gerekir.
T.C.
YARGITAY
ÜÇÜNCÜ CEZA DAİRESİ
Esas : 2020/10833
Karar : 2020/7606
Tarih : 24.06.2020
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Kasten yaralama
HÜKÜM : Beraat
Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Oluşa ve tüm dosya içeriğine göre, sanığın öğretmen olarak görev yaptığı okulda mağdurun öğrenci olduğu, ders sırasında gürültü yapılmasına sinirlenen sanığın projeksiyon cihazını açmakta kullanılan çubuk ile mağdurun avuç içine bir defa vurmak suretiyle kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak üzerine atılı silahla basit yaralama suçunu işlediği gözetilerek mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken, hatalı değerlendirme sonucu, tedip hakkının kullanıldığından ve suçun unsurlarının oluşmadığından bahisle yasal olmayan gerekçeyle yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet savcısının temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu nedenle 6723 sayılı Kanun'un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 24.06.2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.
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