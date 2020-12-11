Kişiye özel ilanda zirve! 'En az önlisans mezunu olup, lisans gazetecilik mezunu olma' şartı arandı
|11 Aralık 2020 15:49
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Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından 11 Aralık 2020 günlü Resmi Gazete'de üç adet sözleşmeli personel kadrosu ilan edilmiştir. Söz konusu kadroları incelediğimizde aşağıda görselde şartları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonunda usule ve mevzuata aykırılık teşkil eden hususlar bulunmaktadır.
Söz konusu üniversite tarafından ilgili kadroya başvuracak adayların en az ön lisans mezunu olması istenerek; ilgililerin "Gazetecilik, Medya ve İletişim, Basın ve Yayın veya Basın Yayıncılık bölüm/programlarının herhangi birinden mezun şartını" taşıması gerektiği ifade edilmiştir. Burada belirtilen bölüm ve programlar içerisinde hem lisans hem de ön lisans düzeyinde mezunlar bulunmaktadır. Hal böyle olunca, ilgili yükseköğretim kurumu lisans mezunu olarak başvuracaklar için KPSS P3, ön lisans düzeyinde başvuracaklar için ise KPSS P93 puanıyla müracaat edebileceklerini belirtmiştir.
Farklı yargı kararlarında sıklıkla vurgulandığı üzere, aynı alıma hem ön lisans hem de lisans mezunlarının başvurması, ayrı eğitim düzeylerindeki adayların aynı koşullara tabi tutulması sonucunu doğurmaktadır. "Eşitler arası Yarışma" ilkesine aykırılık teşkil eden bu durumun kabulü halinde, farklı düzeyde KPSS sınavına giren adaylar arasında yapılacak puan sıralamasının sınavın mezuniyet düzeylerine göre zorluk derecesi düşünüldüğünde hakkaniyete sığmayacağı açıktır.
Bu bakımdan değerlendirildiğinde, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin sözleşmeli personel alımının mevcut ilan şartları ile yargıya gitmesi halinde sorun yaşayacağı ortada olduğundan, belirlenen koşulları yeniden değerlendirmelidir.
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