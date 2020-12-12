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Bir CHP il başkanıyla ilgili taciz iddiası daha basına yansıdı

Eski CHP Bitlis İl Başkanı V. U. (51) tarafından taciz edildiğini ve kendisine şantaj yapıldığını öne süren H.D.C.'nin (22) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifade basına yansıdı. Tacize uğrayan H.D.C. , Savcılığa verdiği dilekçede CHP'li eski il başkanının 2018 yılında babasına "Kızını kaça satıyorsun, onunla beraber olmak istiyorum. Parası neyse vereceğim gönderin' dediğini belirtti.
 12 Aralık 2020 09:32
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Bir CHP il başkanıyla ilgili taciz iddiası daha basına yansıdı

2018'de CHP Bitlis İl Başkanı V. U.'ın inşaat firmasında sekreter olarak işe başlayan H.D.C. ifadesinde, V. U.'ın ilişki teklifini reddettiği için ailesi ve kendisinin ölüm tehditleri aldığını, sahte belgelerle borçlandırıldığını öne sürdü. H.D.C. şunları söyledi: "Babama 'Kızını kaça satıyorsun, onunla beraber olmak istiyorum. Parası neyse vereceğim gönderin' demiş.

Babam, konuşmak için ofisine gitti. Tartışma sırasında orada çalışan emekli polis Ferhat Ş., arkadan babamın üzerine atlamış. Ferhat Ş.'nin üzerine düşmesi sonucu oradaki bir kişi beyin kanaması geçirdi. Bunun üzerine babam tutuklandı. Bu olayın ardından V. U. ve Ferhat Ş. belinde tabanca ile kapımıza gelip bana 'Bizimle gelmezsen bir daha baban dışarı çıkamaz. Seni, anne ve ablanı öldürürüz' dediler. Benimle birlikte olmak istediğini ısrarla söyledi. 5-6 kez hat değiştirmek zorunda kaldım. Sahte belgeyle beni borçlandırmışlar. Hakkımda 27 bin liralık icra takibi başlatıldı."

İDDİALARI REDDETTİ
Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan V. U. ise iddiaların gerçek olmadığını savundu. Uyanık, "Suçlamalar iftira niteliğindedir, kabul etmiyorum. Sözlü ya da fiili olarak taciz etmedim. Sahte bir belge düzenleyip onu borçlandırmadım" ifadelerini kullandı.

Şişli başkan yardımcısının tacizini anlattı: Eşi uyurken taciz etti
Şişli Belediyesi eski başkan yardımcısı U.G.Y.'nin tacizine uğrayan Z.A.: "Ailece görüşüyorduk. Bir gün evlerine gittik. Eşi sarhoştu, odasına götürdüm. O sırada arkamdan yaklaşıp cinsel istismarda bulundu"

CHP'li belediyede yaşanan skandal taciz olayıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Şişli Belediyesi'nin eski başkan yardımcısı U.G.Y.'nin tacizine uğrayan asistanı Z.A.'nın olay sonrasında savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Şu an Sarıyer Belediyesi'nde Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı olarak çalışan şüpheli U.G.Y.'nin kendisine uyguladığı cinsel saldırıyı anlatan Z.A. ifadesinde, şüphelinin eşinin akrabası olduğunu ve kendisini Şişli Belediyesi'nde asistanı olarak işe aldığını söyledi.
Z.A. yaşadıklarını şöyle anlattı: "Üç yıldır şüphelinin asistanlığını yapıyorum. Son dönemde konuşmalarında cinsel içerikli ifadeler kullanmaya başladı. Yalnız kaldığımız zamanlarda bana 'Eşin dışında kimseyle flört ettin mi?', 'Özel kalemde gözüne kestirdiğin biri oldu mu?', 'Hiç anlık bir şey yaşamayı düşündün mü?' gibi şeyler söylüyordu. Ben 'eşime yalan söylemeyi beceremem' dediğimde 'Ben sana yalan söylemeyi öğretirim' diyordu. Bu konuşmalar sırasında hafifçe sırtıma dokunuyordu. Cinsel içerikli sözlerle tacizde bulunuyordu."

'SENDEN TAHRİK OLUYORUM'
U.G.Y.'nin kendisine "Seninle artık dışarıda takılalım, içelim, eğlenelim", "Seninle Fransa'ya gitseydik ne kadar ileri giderdin" gibi sözler sarf ettiğini söyleyen Z.A., "Kendisine eşim ve çocuklarım olduğu için kabul edemeyeceğimi söyledim. 'Senden tahrik oluyorum' dedi" ifadelerini kullandı. Z.A. şöyle devam etti: "Kendisiyle ailece de görüşüyorduk. Doğum günü dolayısıyla bir mekanda ailecek buluştuk. U.G.Y.'nin eşi çok alkol aldığı için sarhoş oldu. Kutlama bitince ben, eşim, şüphelinin evine gittik, Doğum günü sonrası şüphelinin sarhoş olan eşine yatak odasında yardımcı oldum. O sırada U.G.Y.'nin arkamda üzerini değiştirdiğini gördüm. Beni sıkıca kendine çekti. İtip uzaklaşmak istedim ama elimi tutup cinsel istismarda bulundu" dedi. Z.A. savcıya 8 Şubat 2018'de ifade vermişti. Belediyenin de 31 Mayıs 2018'de Z.A.'ya kıdem tazminatı karşılığında şikayetinden vazgeçmesi için protokol imzalattığı ortaya çıkmıştı.

Sabah
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