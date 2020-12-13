İrfan Fidan'dan, 'eşine şiddet uyguladığı' iddialarına yanıt
|13 Aralık 2020 08:50
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Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Fidan, iddialar için suç duyurusunda bulunacağını söyledi.
Hakimler Savcılar Kurulu'na (HSK) Fidan'ın eşinden herhangi bir şikayet dilekçesi gelmediğini açıkladı.Sosyal medyada yer alan iddiaya göre Fidan'ın öğretmen olan eşinin, Fidan'ın özel hayatıyla ilgili "bir sırrı öğrendiği", ikili arasında çıkan kavgada Fidan'ın eşini darp ettiği iddia edildi. Darp edilen eşin, İrfan Fidan'ı HSK'ya şikayet ettiği öne sürüldü. Söz konusu şikayetin sadece darp ile ilgili olmadığı, yolsuzluk ve rüşvet iddialarını da içerdiği iddialar arasındaydı.
Fidan, iddiaları yalanlayarak ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Fidan, "Yalan, ortaya atanlar hakkında suç duyuru yapılıyor. Tazminat davası açacağım" dedi.
"AYM adaylığım öncesi FETÖ'nün itibarsızlaştırma operasyonu, suç duyurusunda bulunacağız"
Fidan, böyle bir iddianın neden ortaya atıldığı sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"Anayasa Mahkemesi (AYM) adaylığım öncesi FETÖ'nün itibarsızlaştırma operasyonu." Fidan, "Kim ya da kimler hakkında suç duyurusunda bulunacaksınız" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.
HSK'dan açıklama
İddiaların ardından HSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada, üst düzey bir yargı mensubu hakkında birtakım iddialar içeren şikayet dilekçesinin kurulumuza iletildiği belirtilmiş ise de bahsedilen iddiaları içeren bir şikayet dilekçesinin kurulumuza başsavcılıklar aracılığı ile veya başka bir yolla gönderilmediği, kurulumuz sekreteryasında bu içerikte bir dilekçenin bulunmadığı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.
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