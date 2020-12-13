1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan devreye girdi, kaçırılan çocuğuna kavuştu

Ukraynalı eşi tarafından kaçırılan 6.5 yaşındaki kızı için 4 yıldır hukuk mücadelesi veren Türk baba Aytaç Atasoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girip, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşmesinin ardından kızına kavuştu. Kuşadası'na bağlı Davutlar'da yaşayan baba Aytaç Atasoy "Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ederim. Beni ve kızımı sahipsiz bırakmadı. Kızımla beraber kendisine teşekkür ziyaretinde bulunmak istiyorum" dedi.
 13 Aralık 2020 16:56
+Aa- Yazdır
Erdoğan devreye girdi, kaçırılan çocuğuna kavuştu

Ukraynalı eşi tarafından kaçırılan 6.5 yaşındaki kızı için 4 yıldır hukuk mücadelesi veren Türk baba Aytaç Atasoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girip, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşmesinin ardından kızına kavuştu. Kuşadası'na bağlı Davutlar'da yaşayan baba Aytaç Atasoy "Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ederim. Beni ve kızımı sahipsiz bırakmadı. Kızımla beraber kendisine teşekkür ziyaretinde bulunmak istiyorum" dedi.

Aytaç Atasoy, 2016 yılında Ukraynalı 34 yaşındaki Olena Mehoda ile evlendi ve çiftin şu anda 6,5 yaşında olan Amira Doğa Atasoy adında bir kız çocuğu dünyaya geldi. Bir süre sonra anne Olena Mehoda 'tatil yapmak istiyorum' diyerek kızı Amira'yı yanına alarak Ukrayna'ya gitti. Eşinin gidişinden iki hafta sonra ne zaman döneceğini soran baba Aytaç Atasoy, dönmeyeceklerini öğrenince, kendisi de kızını almak için Ukrayna'ya gitti. Aytaç Atasoy önce Ukrayna Adalet Bakanlığı aracılığı ile Türk vatandaşı kızının iadesi için dava açtı, mahkeme, 2017 yılının Aralık ayında Amira'nın babasına iadesini reddetti. Karar temyize götürüldü.

Mahkeme kararına rağmen Ukraynalı yetkililer, annesi ile çocuğun nerede yaşadığını bulamadı. Baba Aytaç Atasoy son çare olarak geçtiğimiz ekim ayında Ukrayna Başbakanlık Sarayı önünde sesini duyurmayı denedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşan Atasoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan aracılığıyla Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüştürüldü. Küçük kızın yaşadığı adres saptandı ve dedektiflerin takibi sonucu icra memurları, avukatlar aracılığıyla küçük kızı alarak babasına teslim etti.

Kızına kavuşan baba Aytaç Atasoy, Kuşadası'na bağlı Davutlar'daki yazlığına geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden baba Aytaç Atasoy, "Kızıma kavuştum. Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ederim. Beni ve kızımı sahipsiz bırakmadı. Umarım kızımla beraber yüz yüze kendisine teşekkür etme fırsatı bulurum" dedi.

Amira Doğa Atasoy'un babaannesi Songül Atasoy ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız üzerimize güneş gibi doğdunuz. Her gün göz yaşı döktüm. Her gün torunumdan haber almak için bekledim. Ellerinizden öperim" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüse yakalanan iki zabıta memuru vefat etti
13 Aralık 2020 18:03		 Belediye Başkanı uyardı: Pik döneminin devam ediyor
13 Aralık 2020 17:22
AK Parti Milletvekili Altınok'un Covid-19 testi pozitif çıktı
13 Aralık 2020 17:17		 Türkiye, dünyada nüfusa oranla vefat sayısında 78. sırada
13 Aralık 2020 16:53
95 yıl önce vebayı şimdi de koronavirüsü yendi
13 Aralık 2020 16:33		 Kars'ta araçlar soğuktan halı ve battaniyelerle korunuyor
13 Aralık 2020 15:59
Jandarmadan kaçarken kaza yaptılar, 19 bin lira ceza yediler
13 Aralık 2020 15:58		 Prof. Dr. Güngör: Gençler hastalığı sanki bir oyun gibi görüyor
13 Aralık 2020 15:27
'Bana sattıkları hasarlı aracı çaldılar' diye şikayetçi oldu
13 Aralık 2020 15:16		 Tehdit etti: Kimliklerinizi verin, defterinizi düreceğim
13 Aralık 2020 15:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:03 - Yerel televizyon genel müdürünün otomobiline silahlı saldırı18:03 - Koronavirüse yakalanan iki zabıta memuru vefat etti18:02 - İmamoğlu, Alibeyköy-Eminönü hattında test sürüşü yaptı17:59 - Açıklamalı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kitabı yenilendi17:39 - 'Öğretmenlerin 3600 ek göstergeyle ilgili beklentileri var'17:22 - Belediye Başkanı uyardı: Pik döneminin devam ediyor
17:20 - İKM, tartıştığı komşusunun kulağını ısırarak kopardı17:17 - AK Parti Milletvekili Altınok'un Covid-19 testi pozitif çıktı16:58 - Ankara'da toprak kayması sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi16:56 - Erdoğan devreye girdi, kaçırılan çocuğuna kavuştu16:53 - Türkiye, dünyada nüfusa oranla vefat sayısında 78. sırada16:48 - İYİ Parti'li Filiz: Üniversiteler kişiye özel kadro ilanları veriyor
16:40 - Şanlıurfa'da tartışmaya müdahale eden 2 polis bıçaklandı16:38 - ABD'de Pfizer'ın Covid-19 aşılarının dağıtımı başladı16:33 - 95 yıl önce vebayı şimdi de koronavirüsü yendi16:28 - 'Kira müjdesi'nin detayları ortaya çıktı!16:24 - İstanbul'da merak uyandıran siren sesleri!
16:21 - Otomotiv sanayisinin üretimi kasımda yüzde 5,4 arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
'Kira müjdesi'nin detayları ortaya çıktı!
Hemşire eşten korona isyanı! Yeniden öldürdünüz
Ev alanlar dikkat! Sadece tapuya güvenmeyin, mağdur olursunuz
Meteoroloji il il uyardı! Çok kuvvetli yağış bekleniyor
Boş yolu paylaşamadılar, kaza yaptılar
Açıklamalı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kitabı yenilendi
Biraz daha sabredin! Kısıtlamalar olumlu sonuç verdi
İrfan Fidan'dan, 'eşine şiddet uyguladığı' iddialarına yanıt
Bilim Kurulu üyeleri açıkladı: Yasaklar işe yarıyor mu?
Korona hastalarına refakatçi borsası! 500 ila 800 TL arası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kolaya yapılan korona testinin pozitif çıkması 3
sezgin baran 2
tolerans 2
güzele bakmak sevaptır sözünün suç kabul edilmesi 1
sinirli ot 3
ekmek reyiz 2
serseriliğin lüzumu yok 2
eti negro 4
domuz gribi aşısı 1
grup abdal 2
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Filyos Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Gölova SYDV 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 3 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 4 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grup Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam