1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap

Kahramanmaraş'ta maskesiz olduğu için işlem yapılmak istenen ve polisleri CİMER'E şikayet edeceğini söyleyen kadına CİMER'den yanıt geldi.
 13 Aralık 2020 19:49
+Aa- Yazdır
Polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap

Kahramanmaraş'ta maskesiz olduğu için işlem yapılmak istenen ve polisleri CİMER'E şikayet edeceğini söyleyen kadına CİMER'den yanıt geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, maske takmayan kadının polislere verdiği tepkinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. İnsanların maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini ifade eden Başar, "Toplum sağlığını koruma adına gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olmalı ve maske-mesafe-temizlik kurallarına uymalıyız. Hanımefendi boşuna zahmet edip CİMER'e yazmasın" şeklinde yanıt verdi.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'nda yaşanan olayda, maske denetimi yapan polis ekiplerine tepki gösteren bir kadın maskesini takmamış, polis ekiplerini CİMER'e şikayet etmekle tehdit etmişti. Maske takmayan kadın, "Zor kullanın bakalım CİMER'e yazacağım bekleyin bakalım siz, CİMER'e de yazacağım" diyerek tehdit etmişti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kuzey Marmara otoyolunun son kesimini 19 Aralık'ta açılacak
13 Aralık 2020 20:11		 '21 Aralık tarihine kadar 200 bin tablet daha dağıtılacak'
13 Aralık 2020 19:26
Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor
13 Aralık 2020 19:06		 İmamoğlu, Alibeyköy-Eminönü hattında test sürüşü yaptı
13 Aralık 2020 18:02
'Öğretmenlerin 3600 ek göstergeyle ilgili beklentileri var'
13 Aralık 2020 17:39		 İYİ Parti'li Filiz: Üniversiteler kişiye özel kadro ilanları veriyor
13 Aralık 2020 16:48
CHP Konya İl Başkanı hakkındaki 'taciz' iddiasını yalanladı
13 Aralık 2020 14:04		 Uzmanlar ABD'nin yaptırım kararlarına ne dedi?
13 Aralık 2020 07:40
AK Parti'de yeni dönem: Mülakatla yönetime
13 Aralık 2020 07:21		 13 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
13 Aralık 2020 00:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:14 - Dubai-İstanbul seferleri 9 ay aradan sonra yeniden başlıyor21:14 - Galatasaray'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı21:05 - Meteorolojiden 5 il için fırtına uyarısı20:36 - Bir dizi daha ekranlara veda ediyor20:34 - Vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt20:11 - Kuzey Marmara otoyolunun son kesimini 19 Aralık'ta açılacak
20:10 - Taksim'deki Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde yangın20:09 - Gökçeada'ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli20:07 - Azerbaycan: Ermenistan'ın saldırısında 4 asker şehit oldu20:06 - Eve kapanmak yerine doğayla iç içe otellere gidiyorlar19:54 - 11 kişinin testinin pozitif çıktığı köy, karantinaya alındı19:49 - Polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap
19:28 - Polise mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı19:26 - '21 Aralık tarihine kadar 200 bin tablet daha dağıtılacak'19:06 - Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor19:03 - Yerel televizyon genel müdürünün otomobiline silahlı saldırı18:03 - Koronavirüse yakalanan iki zabıta memuru vefat etti
18:02 - İmamoğlu, Alibeyköy-Eminönü hattında test sürüşü yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
'Kira müjdesi'nin detayları ortaya çıktı!
Hemşire eşten korona isyanı! Yeniden öldürdünüz
Ev alanlar dikkat! Sadece tapuya güvenmeyin, mağdur olursunuz
Meteoroloji il il uyardı! Çok kuvvetli yağış bekleniyor
Boş yolu paylaşamadılar, kaza yaptılar
Açıklamalı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kitabı yenilendi
Biraz daha sabredin! Kısıtlamalar olumlu sonuç verdi
Bilim Kurulu üyeleri açıkladı: Yasaklar işe yarıyor mu?
İrfan Fidan'dan, 'eşine şiddet uyguladığı' iddialarına yanıt
Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
lobicilik 2
1987 de yağan kar 3
milli piyango 1
karabağ 1
cemel vakası 1
beni bağlamaz 1
kabak tatlısının çok ta tatlı olmaması 5
II.MURAT 1
bedil 2
eşitlik 3
SON İLANLAR
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam