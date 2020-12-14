İzmir'de sel sularına kapılan araçtaki beş kişiden ikisi kayboldu
|14 Aralık 2020 08:35
|+Aa- Yazdır
İzmir'in Menderes ilçesinde dereden geçmeye çalışan hafif ticari aracın sel sularına kapılması sonucu araçtaki beş kişiden ikisi kayboldu.
Dereköy Mahallesi ile Görece Mahallesi arasındaki Çakallar Mevkisi'ndeki dereden geçmeye çalışan bir hafif ticari araç, yağmur nedeniyle debisi yükselen derenin sularına kapıldı.
Aracın derede sürüklenmeye başlamasıyla birlikte araçtaki beş kişiden üçü kurtulmayı başarırken, iki kişi sel sularında kayboldu.
Araçtan kurtulanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda ekip arama kurtarma çalışması başlatıldı. Araç olay yerinden yaklaşık 800 metre uzaklıkta bulunurken, şartların zorlaşması üzerine ekipler aramaya ara verdi.
İki mahalle arasında polis ekipleri de nöbet tutarak başka kişilerin dereden geçmesine engelliyor.
Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarının sabah erken saatlerde başlayacağı öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İçişleri: Lice kırsalında 1 ton 16 kilogram esrarın ele geçirildi
14 Aralık 2020 09:57
|Tapu'da 'Makyajla' milyonlarca liralık vurgun
14 Aralık 2020 09:11
|Alkollü sürücü ve polis arasında ilginç diyalog: Bana takıntısı var
14 Aralık 2020 08:43
|Adana'da anne ve babasını bıçakla rehin alan kişi gözaltına alındı
14 Aralık 2020 08:16
|Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu
14 Aralık 2020 07:14
|Sahte polis, gerçek sivil polise kimlik sorunca yakalandı
13 Aralık 2020 21:33
|Taksim'deki Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde yangın
13 Aralık 2020 20:10
|Polise mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı
13 Aralık 2020 19:28
|Yerel televizyon genel müdürünün otomobiline silahlı saldırı
13 Aralık 2020 19:03
|Ankara'da toprak kayması sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi
13 Aralık 2020 16:58