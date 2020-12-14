Kovid-19'dan vefat eden sağlıkçıya meslek hastalığı statüsü verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malülü/meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacak."
|14 Aralık 2020 20:29
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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malülü/meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacak.
Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri, maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkana kavuşacaklardır.
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