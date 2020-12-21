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Cumhurbaşkanlığından kadro işlemlerine dair yazı

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından kadro ve pozisyon işlemlerine dair yazı
 21 Aralık 2020 10:04
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Cumhurbaşkanlığından kadro işlemlerine dair yazı

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tüm kurumların kadro ve pozisyon işlemleri için Strateji ve Bütçe Başkanlığı modüllerine verileri girmelerini istedi.

Memurlar.Net
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