Adliye personeline karantina uyarısı: Soruşturma açılır

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda karantina uygulamasına dair yeni genelge yayımladı

Sağlık Bakanlığı artık temaslıları "düşük" ve "yüksek" riskli olarak ikiye ayrılıyor. Maske ve mesafe kuralına uygun şekilde davrananlar, temaslı olmaları durumunda "düşük riskli" kabul ediliyor.

Anadolu Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun imzasıyla personele iletilen yazıda, Kovid-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda 15 dakikadan uzun süre maske takarak bulunmuş kişilerin bakanlık tarafından "düşük riskli" kabul edildiği hatırlatılarak, artık içinde pozitif vaka tespit edilen birimin karantinaya alınmasının mümkün olmadığına değinildi.

Daha önce tüm personelin salgına karşı hassas olmasının resmi yazıyla istendiği hatırlatılarak, "Bu yazıya rağmen bazı birimlerde Covid-19 hastası bulunduğunda o birimdeki tüm personelin filyasyon ekiplerince karantinaya alındığı görülmüştür" denildi.

"Usulüne uygun maske takmış olsaydı, hijyene dikkat etseydi karantinaya alınmayacaktı"

"Oysaki o birimde tüm personel usulüne uygun olarak maskesini takmış olsa, hijyen ve mesafe kurallarına riayet ederek çalışıyor olsa idi, bu durumda tüm personel Sağlık Bakanlığınca karantinaya alınmayacak, hem karantinaya alınan mahkeme, hem de karantinaya alınan personel yerine görevlendirilen personellerin kendi mahkemelerindeki iş işlemleri sekteye uğramayacaktı"

"Bir birimde tüm personelin Sağlık Bakanlığınca karantina alınması o birimde maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmediği anlamına gelmektedir. Bu nedenle yazımız tarihinden sonra bir birimde tüm personelin karantinaya alınması durumunda ilgililer hakkında 'Görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde kusurlu davranmak' maddesi uyarınca idari işlem başlatılacaktır."

Hasta personelin yerine yeni görevlendirme yapılmayacak

"Pozitif vakanın tespit edildiği birimde diğer çalışanların karantinaya alınmaması durumunda, testi pozitif çıkan personel yerine Komisyon Başkanlığı'ndan görevlendirme talep edildiğinin belirtildiği yazıda, "Komisyon Başkanlığımızca görevlendirme yapılması halinde, o birimde diğer çalışanlar temaslı (düşük riskli) olduğundan görevlendirilen personelin de temaslı (düşük riskli) olabilme ihtimali bulunmaktadır. Bu durumda görevlendirilen personelin de kendi kalemine bulaş riski oluşabilecektir. Bu nedenle bir birimde pozitif vaka nedeniyle personel eksilmesi durumunda Komisyon Başkanlığımızca bundan sonra görevlendirme yapılmayacak olup, iş ve işlemlerin mevcut personel tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir"