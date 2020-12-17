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Erdoğan talimat verdi, Koronavirüs meslek hastalığı oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarına koronavirüsün meslek hastalığı sayılmasını içeren yeni düzenlemenin Meclis'e getirilmesi talimatı verdiği öğrenildi
 17 Aralık 2020 07:55
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Erdoğan talimat verdi, Koronavirüs meslek hastalığı oluyor

Korona vakalarının artmasından sonra Meclis'e yeni bir düzenleme geliyor.

Türkiye'de meslek hastalığı ve iş kazası olarak bildirilen korona vakalarında sağlık giderlerinin yüzde 100'ü karşılanıyor, geçici ya da kalıcı iş göremezlik durumunda tazminat alınıyor, vefat edenlerin ise yakınlara maaş bağlanıyor.

Meslek örgütleri ve sendikalar, sadece sağlık çalışanları için değil, işi gereği bulaşa maruz kalan tüm sigortalı çalışanlar için koronavirüsün meslek hastalığı ve iş kazası olarak tanımlanması gerektiğini savunuyor.

Son olarak Danıştay 10. Dairesi, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'nın koronavirüsün sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılmamasına ilişkin SGK genelgesinin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.

Erdoğan'dan konuyu Meclis'e getirin talimatı

Siyasi partilerin de uzlaşma sağladığı, sağlıkçıların bu yöndeki beklentileri üzerine, devreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan girdi.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan düzenlemeye ilişkin rapor isteyerek, bir an önce Meclis gündemine getirilmesi talimatını verdi.

Düzenlemenin 2021'de hayata geçmesi bekleniyor

Bakanlıklar, raporları önümüzdeki kabine toplantısında Erdoğan'a sunacak. Düzenlemenin yeni yılda hayata geçirilmesi planlanıyor. Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek "Kadrolu sağlık çalışanları için böyle bir düzenlememiz zaten var. Bu yeni düzenleme, sözleşmeli personeli kapsayacak" dedi
Türkiye
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