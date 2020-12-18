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AK Parti ve CHP arasında 'kabak tatlısı' tartışması... Allah belamı versin

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde AK Parti ve CHP'nin atışma konusu bu kez 'kabak tatlısı'ydı. AK Partili Cora, CHP'li Öztunç'a "Fakirlik edebiyatı yapıyor ama kendisi de kabak tatlısını tahinli yedi" dedi. Öztunç kendisini "Vallahi kabak tatlısı değil kuru-pilav yedim. Kabak tatlısı yediysem Allah belamı versin" diye savundu.
 18 Aralık 2020 09:59
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Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre: Meclis'teki bütçe görüşmelerinde AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, "fakirlik edebiyatı" yapmakla eleştirdiği CHP Genel Başkan Yardımcısı, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un kabak tatlısını tahinli yediğini söyledi. Öztunç ise "Yedimse Allah belamı versin" dedi.

Salonda tansiyonu yükselten tartışmanın fitilini, Öztunç'un önceki günkü bütçe görüşmelerindeki şu sözleri ateşledi: "Beyaz çay, ejder meyvesi, efuli -liçi meyvesi eşliğindeymiş- aloe vera -starex meyvesi eşliğinde- orman meyveli spesiyal, bahçe naneli limonata içermiş, pataşur içerisinde Çerkez tavuğu -neyse bu artık- zencefilli somonlu suşi, tartolet içerisinde humus. Millet aç siz bunları yiyorsunuz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Ayıp, ayıp be. Mahremine mi giriyorsunuz?" diye tepki gösterirken, tansiyonu yükselten tartışma tutanaklara şöyle yansıdı:

BEN DE AKŞAM HAMSİ YEDİM

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora: Sanki böyle bize burada, şatafat içerisinde yaşayanlar, sürekli fakirlik edebiyatında bulunuyorlar. Akşam yemeğimde hamsi yedim ama Kahramanmaraş milletvekilimiz kabak tatlısını tahinli yedi, ondan da taviz vermedi.

Öztunç: Sayın Başkanım, sayın hatip benim akşam yemeğinde ne yediğimi söyledi.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç: Yediniz mi siz kabak tatlısını? Yemediyseniz sorun yok.

TAHİNLE YEMEK KÖTÜ BİR ŞEY Mİ

Öztunç: Beni şatafatlı yemek yemekle.

Başkanvekili Bilgiç: Arkadaşlar, sataşmadı, kabak tatlısı yemek kötü bir şey mi tahinle; hayret bir şey. Ve Sayın Cora, hakikaten, kimin ne yediği bizi hiç ilgilendirmiyor yani.

Öztunç: Eğer, ben kabak tatlısı yediysem Allah benim belamı versin. Vallahi yemedim, ben tatlı yemiyorum. Ben ne yedim biliyor musun Sayın Cora bu akşam yemeğinde?

Bilgiç: Söylemeyin Sayın Öztunç

Öztunç: Kuru fasulye, pilav yedim. Ben köy çocuğuyum. Sen de hamsi yemişsin.

AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç: Başkanım, kuru fasulye yemiş, gazı var belli. (CHP sıralarından 'Ayıp ya' sesleri)

Öztunç: Ayıp be, ayıp. Meclise yakışıyor mu? Böyle bir terbiyesizlik var mı?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Mutfakla ilgili terbiyesizliği siz yapıyorsunuz.

BUNALAN CEBİNİ AÇTI, SELFIE ÇEKTİ

Kabak tatlısını tahinli yedi - Vallahi kuru-pilav yedim
? TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde önceki gün uzun bir maraton vardı. 11.00'de başlayan bütçe görüşmeleri, gece 02.35'te sona erdi. 15.5 saat süren bütçe mesaisinde milletvekilleri arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Uzun süren çalışmalardan bunalan bazı vekiller cep telefonlarıyla meşgul olurken, bazı vekiller selfie çekti bazıları ise arkadaşlarını fotoğrafladı.

Kabak tatlısını tahinli yedi - Vallahi kuru-pilav yedim
Bu arada bütçe görüşmeleri sırasında koronavirüs salgınına karşın Genel Kurul Salonu sık sık dezenfekte edildi. Oturumlara verilen aralarda tüm milletvekilleri ve çalışanlar salon dışına çıkarılarak görevliler tarafından Başkanlık Divanı, milletvekili ve komisyon sıralarına özel solüsyon püskürtüldü.

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