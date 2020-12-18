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MEB: Ara tatil 3 hafta olarak uygulanacak

Milli Eğitim Bakanlığı eğitim süreci, sınavlar ve yarıyıl takvimi ile ilgili açıklama yaptı. Uzaktan eğitim 22 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek. Ara tatil, bir haftalık süre daha eklenerek 3 hafta olarak uygulanacak. İlkokullarda sınav yapılmayacak. Ortaokul ve liselerde bir yazılı/uygulama olacak.
 18 Aralık 2020 12:23
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Milli Eğitim Bakanlığı eğitim süreci, sınavlar ve yarıyıl takvimi ile ilgili açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasına göre 22 Ocak'a kadar online eğitim devam edecek. Ardından 15 Şubat'a kadar yarıyıl tatili olacak.

15 Şubat'ta 2020-21 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuya dair açıklaması

Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili Bakanlığımız tarafından bazı düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre;

İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecektir. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir (1) yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacaktır. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar halinde gerçekleştirilecektir.

İller arası hareketliligin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim ögrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, ögrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla o tarih itibariyle bulundukları illerde sınavlara katılabileceklerdir.

İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecektir.

22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır.

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir.

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
Memurlar.Net
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