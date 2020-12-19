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Bakan Koca: Gaziantep'te vefat sayımız 9 oldu

Sağlık Bakanı Koca: "Gaziantep'te yoğun bakım ünitesinde meydana gelen elim olay hepimizi üzdü. Vefat sayımız 9 oldu. Olayı yakından takip ediyoruz."
 19 Aralık 2020 12:33
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Sağlık Bakanı Koca: "Gaziantep'te yoğun bakım ünitesinde meydana gelen elim olay hepimizi üzdü. Vefat sayımız 9 oldu. Olayı yakından takip ediyoruz."

SANKO Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.

Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun bakım ünitesinde 7, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 olmak üzere 9 hasta hayatını kaybetti.

Yangından etkilenme sonucu Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) yaşamını yitirdi.

Açıklamada, yoğun bakımda tedavisi süren diğer hastaların farklı hastanelere sevk edildiği, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 9 olduğunu belirterek, olayı yakından takip ettiklerini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep'te yoğun bakım ünitesinde meydana gelen elim olayın herkesi üzdüğünü ifade etti.

Olayda vefat sayının 9 olduğunu açıklayan Koca, yangından etkilenen diğer hastaların 112 acil ekipleri tarafından civar hastanelere nakledildiğini kaydetti.

Vefat edenlere Allah'tan rahmet dileyen Bakan Koca, olayı yakından takip ettiklerini aktardı.

- "Yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır"

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da hastanede saat 04.45'te oksijen verilen solunum cihazının patlaması sonucu yangın çıktığı, olay nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, "11 hasta çevredeki diğer hastanelere nakledilmiştir. Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır. Olay yerinde ilgili ekiplerimiz gerekli önlemleri almış olup incelemeler devam etmektedir. Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

- İki cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada da olayda 9 kişinin yaşamını yitirdiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca iki cumhuriyet savcısı adli soruşturmayı yürütmekle görevlendirilmiş olup, olayın çıkış nedeni ve sorumluların tespitine yönelik olarak bilirkişi heyetiyle birlikte olay mahallinde gerekli incelemeler yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Hayatını kaybedenlerden 4'ünün cenazesi ilk incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Diğer cenazelerin ise hastanenin morgunda olduğu öğrenildi.

- Belediye meclis üyesi yaşamını yitirdi

Bu arada, olayda hayatını kaybedenlerden Ali Saffet Kanpolat'ın AK Parti Nizip Belediye Meclis Üyesi olduğu öğrenildi.

Kanpolat, daha önce ilçeye bağlı Sekili beldesinde belediye başkanlığı da yapmıştı.

- Sağlık çalışanları gözyaşlarını tutamadı

Öte yandan, hastanede görev yapan sağlık çalışanları da olay nedeniyle çok büyük üzüntü yaşadı.

Bazı çalışanların hastaneden ayrılırken gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Ağlayan çalışanları diğer arkadaşları teselli etti.

Hastanede yakınları bulunan vatandaşlar da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı psikososyal destek hizmetleri ekipleri de hasta yakınlarına yardımcı oluyor.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme ekipleri de hastanede çalışmalarını sürdürüyor. Hastanenin 3 giriş çıkış noktası kapatılırken, bina çevresinde güvenlik güçleri önlem aldı.

Tedbir amaçlı bölgede 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri bekliyor.
Anadolu Ajansı
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