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İkinci el araç satışlarında fiyatlar düşüyor

Covid-19 salgını nedeniyle toplu taşımadan kaçınmak isteyen vatandaşlar, otomobil satın almaya yöneldi. Dünya genelinde fabrikaların sıfır araç üretimini düşürmesiyle ikinci el araçlara talep arttı.
 19 Aralık 2020 09:15
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İkinci el araç satışlarında fiyatlar düşüyor

Talep artışıyla fiyatlar da yükselmişti. Fakat normalleşmeye fabrikaların yeniden üretime geçmesi, otomobil firmalarının yaptığı kampanyalarla fiyatlardaki düşüş devam ediyor.

Covid-19 salgını nedeniyle artan ikinci el araç fiyatları düşüyor.

Ocak ayından sonra sektörün canlanacağını söyleyen Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, "Toplu taşımayı kullanmak istemeyenler, ekonomik araçlara yöneldi. Şu anda otomatik vites, 100-150 bin lira bandındaki araçlara talep var. Fiyatlar yüzde 15'lik bir indirim oldu, devamı gelecektir. 2021'de bu yılın açığını kapatacağımızı düşünüyorum, yeni yıldan umutluyum. Covid19 başladığında piyasada bir durgunluk oldu. Hayat normale dönüp, ilk şok atlatılınca taleplerin artığını gördük. Çünkü insanlar virüse yakalanma endişesiyle toplu taşımaya binmekten çekindi ve araç almak için oto galericilerin kapısını çaldı. Ama üst segment değil daha ekonomik araçlar alındı. Bu dönemde ikinci el araç satışları yüzde 35 arttı" dedi.

2/3 YAŞINDAKİ ARAÇLARIN SATIŞINDA İKİNCİ ELDE OLSA YAPRAK KIMILDAMIYOR"

Pandemi nedeniyle fabrikalar üretim yapamayınca sıfır araçların piyasaya sürülemediğini belirten Özkan, "Böyle olunca eldeki araçlar yüzde 20 hatta yüzde 40'lara varan oranda fiyat artışıyla satıldı. Şu anda fiyatlar düşüşte, yüzde 15'lik bir indirim var. Ocak ayından sonra satışların daha da artacağını düşünüyoruz. Çünkü insanlar artık sıfır araç yerine ikinci ele yöneldi. 2,3 yaşındaki araçların satışında ikinci elde olsa yaprak kımıldamıyor, ikinci elde ise pahalıya değil 70 ile 150 bin bandındaki araçlara olan talep fazla. Hala belirsizlik olduğu için 200 bin ile daha fazla fiyatı olan araçların satışı çok düşük" dedi.

"MANUEL VİTESLİ ARAÇLARA TALEP YOK"

Özkan, "Geçen yılın aynı aylarında hem satışlar hem de araçların fiyatları daha iyiydi. Birçok esnafın 1 ay boyunca satış yapmadığını biliyoruz. Aşının gelmesiyle panik havası dağılınca şubattan sonra rahatlamayı bekliyoruz. Manuel vites araç satışımız yok" sözleriyle sektörün durumunu aktardı
DHA
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