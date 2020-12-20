Özel kalem müdürü kadrolarına atamalar düzene sokulmalı: 2 dönemde 19 kişi
|20 Aralık 2020 00:05
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Sayıştay Başkanlığının İstanbul Esenler Belediyesi 2019 yılı raporu, özel kalem müdürü kadrolarının doldur boşalt olarak kullanıldığını bir kez daha gösterdi. Bu tespitin benzerleri diğer belediyelerde de yaşanmaktadır.
İçişleri Bakanlığı veya Çevre Şehircilik Bakanlığının bir Genelge çıkararak, özel kalem müdür kadrolarına yapılacak atamaların doldur boşalt şeklinde kullanımının önüne geçmesi gerekmektedir.
Sayıştay, özel kalem müdürü olarak açıktan atanan kişilerden bazılarının diğer memuriyet kadrolarına sınavsız atandığını belirlemiş ve şu tespiti yapmıştır:
"2009 yılından bu yana toplamda 2 seçim dönemi geçtiği, iki dönemde de aynı başkanın seçildiği, buna rağmen özel kalem müdürlüğü kadrosuna 19 farklı kişinin atandığı, bu atamaların açıktan atama yapılması suretiyle gerçekleştirildiği, açıktan yapılan atamaların memuriyete sınavsız girişin bir yolu olarak kullanıldığı, özel kalem müdürü olarak açıktan atanan kişilerden, 28.07.2016- 9.01.2017 arasında görev yapan personelin mimar kadrosuna, 15.12.2010- 4.08.2011 arasında görev yapan personelin biyolog kadrosuna atandığı, 9 personelin ise bu görevi yaptıktan sonra naklen başka bir kamu kurumuna tayin olduğu ve 8 adet personelin özel kalem müdürlüğü kadrosuna atanmasında bakanlık izninin alınmadığı"
Bu kadrodan geçilen kurumlar arasında TRT, Güngören Belediyesi ile Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı gibi kurumlar da var.
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