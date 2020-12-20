1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Özel kalem müdürü kadrolarına atamalar düzene sokulmalı: 2 dönemde 19 kişi

Sayıştay Başkanlığının İstanbul Esenler Belediyesi 2019 yılı raporu, özel kalem müdürü kadrolarına yapılan atamaların bir kez daha yeniden ele alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Esenler Belediyesinde iki dönemdir başkan değişikliği olmamasına rağmen toplamda 19 farklı kişi özel kalem müdürü kadrolarına atanmış ve farklı kurumlara geçirilmiştir.
 20 Aralık 2020 00:05
+Aa- Yazdır
Özel kalem müdürü kadrolarına atamalar düzene sokulmalı: 2 dönemde 19 kişi

Sayıştay Başkanlığının İstanbul Esenler Belediyesi 2019 yılı raporu, özel kalem müdürü kadrolarının doldur boşalt olarak kullanıldığını bir kez daha gösterdi. Bu tespitin benzerleri diğer belediyelerde de yaşanmaktadır.

İçişleri Bakanlığı veya Çevre Şehircilik Bakanlığının bir Genelge çıkararak, özel kalem müdür kadrolarına yapılacak atamaların doldur boşalt şeklinde kullanımının önüne geçmesi gerekmektedir.

Sayıştay, özel kalem müdürü olarak açıktan atanan kişilerden bazılarının diğer memuriyet kadrolarına sınavsız atandığını belirlemiş ve şu tespiti yapmıştır:

"2009 yılından bu yana toplamda 2 seçim dönemi geçtiği, iki dönemde de aynı başkanın seçildiği, buna rağmen özel kalem müdürlüğü kadrosuna 19 farklı kişinin atandığı, bu atamaların açıktan atama yapılması suretiyle gerçekleştirildiği, açıktan yapılan atamaların memuriyete sınavsız girişin bir yolu olarak kullanıldığı, özel kalem müdürü olarak açıktan atanan kişilerden, 28.07.2016- 9.01.2017 arasında görev yapan personelin mimar kadrosuna, 15.12.2010- 4.08.2011 arasında görev yapan personelin biyolog kadrosuna atandığı, 9 personelin ise bu görevi yaptıktan sonra naklen başka bir kamu kurumuna tayin olduğu ve 8 adet personelin özel kalem müdürlüğü kadrosuna atanmasında bakanlık izninin alınmadığı"

Bu kadrodan geçilen kurumlar arasında TRT, Güngören Belediyesi ile Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı gibi kurumlar da var.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
19 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Her daireye otopark yönetmeliğine 7. erteleme
20 Aralık 2020 00:38		 MSB: Harekata Hazırlık Eğitimleri, İzmir Körfezi'nde icra edildi
19 Aralık 2020 21:45
Vatandaş sorunlarının çözümünü 'Açık Kapı'da buldu
19 Aralık 2020 16:24		 İlk ortak araştırma merkezi olan NÖROM resmen kuruldu
19 Aralık 2020 12:55
Adıyaman'da 47 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
19 Aralık 2020 10:57		 Şehir tabelalarında yeni dönem, artık o bilgiler yazılmayacak
19 Aralık 2020 09:09
Teknik servislerin değerlendirme ve denetim işlemleri uzaktan yapılabilecek
19 Aralık 2020 09:06		 Meslek hastalığı sayılmasında illiyet bağı aranacak
19 Aralık 2020 08:44
İstanbul trafiğine anjiyo
19 Aralık 2020 07:45		 İşten çıktı, ceza yedi
18 Aralık 2020 23:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:21 - Bölge müdürü koronayı yendi, kalp krizine yenik düştü08:09 - 12 günlük bütçe maratonu böyle geçti: Renkli ve elektrikli08:00 - Van'da korkutan deprem!07:57 - BTK uyardı: Telefonda 'çene çalmayın'07:51 - Yüz yüze eğitim yeniden kademeli açılabilir07:41 - Pandemi siber korsanlığı artırdı
07:30 - 'Made in Türkiye' dünyanın dört bir yanındaki hastalara nefes oldu07:23 - CHP'li belediye bataklık olmuş07:15 - Memur ile sözleşmeli personel arasındaki farklar neler? İşte detayları07:05 - Aşıda adaletsizlik! Zengine var, fakire yok06:57 - Meteoroloji 4 ili bu sabah için uyardı! Kar bekleniyor06:52 - 43 ilin geçiş noktasında denetim: 'Korona virüse geçit yok'
06:44 - Polis aracına çarpan şahısların 'şoför benim' tartışması06:35 - Gölcük Müftüsü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti06:23 - Limana yüzlerce kasa hamsiyle döndüler: Kilosu 8 liraya indi06:15 - Minibüs ile filyasyon ekibini taşıyan araç çarpıştı: 5 yaralı00:56 - Murat Bardakçı: Mevlana törenlerinde, 747 yıldır böyle garabet görmedik
00:46 - 16 ülkeye 60 bin solunum cihazı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Murat Bardakçı: Mevlana törenlerinde, 747 yıldır böyle garabet görmedik
Özel kalem müdürü kadrolarına atamalar düzene sokulmalı: 2 dönemde 19 kişi
Faizsiz ev ama şirketine açtığı Organizasyon Bedeli Ücretinin iadesine karar verildi
16 ülkeye 60 bin solunum cihazı
Koronavirüse yakalanan ambulans şoförü vefat etti
Her daireye otopark yönetmeliğine 7. erteleme
Facebookta eski eşle olan fotoyu paylaşmak dul maaşının iptalini gerektirir mi?
İsrail'de ilk Kovid-19 aşısı canlı yayında Netanyahu'ya yapıldı
En çok okunan çocuk kitapları
Memur ile sözleşmeli personel arasındaki farklar neler? İşte detayları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bir hemşirenin aşı olduktan sonra bayılması 1
ebubekir sofuoğlu 3
18.12.2020 karagümrük vs galatasaray maçı 8
Kayıp şehir Z 3
İntihar üzerine 3
lafı gediğine koyunca eksiyi yemek 2
ben pozitif oldum sende ol diyerek tükürmek 3
Uzun bıçaklar gecesi 1
iftira 2
sahipkıran 1
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 17 avukat alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Korpaş 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam