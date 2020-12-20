Murat Bardakçı: Mevlana törenlerinde, 747 yıldır böyle garabet görmedik
|20 Aralık 2020 00:56
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, Mevlana'nın vefatının 747. yıldönümü münasebetiyle önceki gece Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Mevlevi mukabelesi düzenledi. Ancak 700 yıllık gelenek tahrif edilerek kadın-erkek karışık sema yaptı.
Yapılanları bugünkü yazısında eleştiren Murat Bardakçı şunları söyledi:
"Böyle sefaletin benzerine hiç rastlamamıştık, böyle bir garabet 747 seneden buyana varolmamıştı!
Unutmamamız ve bilmemiz gerekir: "Mevlevi ayini" ve "sema" gösteri yahut eğlence vasıtası değil, adı üzerinde, ibadet kimliği taşıyan bir "ayin", yani bir "ritüel"dir; geçmişi asırlar öncesine uzanan, gayet sıkı kuralları olan bir zikir...
Bunun böyle olduğunu kabul edersiniz yahut etmezsiniz, inanırsınız veya inanmazsınız ama asırlar öncesinden bugüne uzanan geleneğe edep gereği saygı göstermek mecburiyeti vardır!"
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