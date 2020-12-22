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İcra müdür ve müdür yardımcılığı sonuçları açıklandı

ÖSYM, Adalet Bakanlığı icra müdür ve müdür yardımcılığı sınav sonuçları açıkladı.
 22 Aralık 2020 11:05
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İcra müdür ve müdür yardımcılığı sonuçları açıklandı

2020-İcra Sınav Sonuçları Açıklandı

22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavına (2020-İcra) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Aralık 2020 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2020-İcra Sınav Sonuçları

İcra Müdürlüğü sınavı cevap kağıtları erişime açıldı
Memurlar.Net
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