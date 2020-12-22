İcra müdür ve müdür yardımcılığı sonuçları açıklandı
ÖSYM, Adalet Bakanlığı icra müdür ve müdür yardımcılığı sınav sonuçları açıkladı.
|22 Aralık 2020 11:05
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2020-İcra Sınav Sonuçları Açıklandı
22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavına (2020-İcra) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Aralık 2020 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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