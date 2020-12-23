İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine zam

YILLIK İZİN BİTİMİNDE GÖREVE BAŞLAMADAN AYLIKSIZ İZİN KULLANILABİLİR Mİ? Hem yıllık izin hem de aylıksız izin memurun kanuni izin hakları arasında yer almakta olup, aylıksız izin başlangıcına kadar olan süreçte memurun yıllık izin talep etmesi ve bu talebin amirlerce uygun bulunması halinde yıllık izin verilmesine ve izin kullanılmasına engel bir durum bulunmadığını, yıllık iznin bitiminde göreve başlama şartı olmaksızın aylıksız iznin kullanılabileceğini değerlendirmekteyiz.