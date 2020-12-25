Engin Nurşani hayatını kaybetti

Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu "Yaklaşık 1 buçuk yıl önce yakalandığı nazofarenks (gırtlak) kanseriyle mücadele eden Engin Nurşani'nin tedavisine yatan hasta servisimizde devam ediliyordu.

Maalesef ki bugün saat 07.00'de hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine sabır diliyoruz." dedi.

Engin Nurşani, 2019 yılında gırtlak kanserine yakalanıp müzik kariyerine ara vermek zorunda kaldı.

ENGİN NURŞANİ KİMDİR?

Asıl ismi Engin Ayhan olan ve 1984 yılında Almanya Krefeld'de dünyaya gelen Engin Nurşanin, annesi Alman vatandaşı Angelika Ayhan, babası ise Ozan Aşık Ali Nurşani'dir. Babası aslen Gazianteplidir

Engin nurşani tahsilini Almanya'da tamamlamıştır. Lise mezunu olan Nurşani, Doğumundan bu güne baba Aşık Ali Nurşani'nin türküleriyle büyüdü. 6 yaşında saz çalmaya başladı ve babasının desteği ile kendini geliştirdi.

10 yaşlarında ise bağlama çalmaya ve türkü söylemeye başlayan Nurşani, o dönem babasıyla birlikte bir çok konserde sahne aldı. Yıllar içerisinde kendini daha da iyi yetiştiren nurşani 17 yaşında albüm çıkarmak istedi. Babası Ali Nurşani 45 yıllık emeğinin karşılığını alamadığını söyleyip oğlununda aynı şeyleri yaşamasını istemediği için ilk etapta buna karşı çıktı. Ama Engin Nurşani babasının haberi olmadan yine babasının daha önce çalıştığı bir plak şirketiyle anlaştı ve albümü çıkardı. "Beni Türk halk müziği sevdalısı yapan da Babam Aşık Ali Nurşani olmuştur" diye de ekliyor.