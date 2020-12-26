Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı, sosyal medyada gündem oldu
|26 Aralık 2020 18:30
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Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın canlı yayının bittiğini sanıp söylediği sözler sosyal medyanın gündemine oturdu.
Sunucu Cansu Canan Özgen, Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında İlber Ortaylı'yı konuk etti
Cansu Canan Özgen'in sunuculuğunu yaptığı, İlber Ortaylı'nın konuğu olduğu Instagram canlı yayınında dikkat çeken anlar yaşandı.
"MAŞALLAH, ŞUNA BAK"
Yayının sonunda Cansu Canan Özgen, "Hocam teşekkür ederim, sağlık sıhhat diliyorum, görüşmek üzere" dedi. İlber Ortaylı Özgen'e "Sağ ol" diye yanıt verdi. Yayının sona erdiğini sanan Ortaylı daha sonra "Maşallah şuna bak" dedi. Özgen ise Ortaylı'nın sözlerine gülerek "Hocam" diye yanıt verdi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Öte yandan, İlber Ortaylı'nın sözleri sosyal paylaşım sitesi Twitter'da gündem oldu. Twitter'da "İlber Ortaylı" etiketinde yüzlerce paylaşım yapıldı.
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