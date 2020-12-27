Prof. Dr. Sönmez: Aşı yaptırmam diyenler vatan hainidir

FOX TV'de İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programında canlı yayına katılan Prof. Dr. Bingür Sönmez koronavirüs aşısı yaptırmayanlarla ilgili garip bir değerlendirmede bulundu.

Prof. Dr. Bingür Sönmez, Sönmez' aşı yaptırmayanları,

"Aşı yaptırmayan vatan hainidir."

gibi sözlerle eleştirdi.

Sönmez ayrıca, aşı yaptırmayanlara kız bile verilmeyeceğini ifade etti.

"AŞI YAPTIRMAM DİYENLER VATAN HAİNİDİR, ONLARA KIZ BİLE VERMEYECEĞİZ"

FOX TV'de katıldığı programda konuşan Prof. Dr. Bingür Sönmez konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Muhtemelen Ocak ayı içinde herkese aşı yapılacak. Ama, ben aşı yaptırmam diyenler birer vatan haini. Onlara kız bile vermeyeceğiz, resmi dairelere bile giremeyecekler, okullara gidemeyecekler. İnsan vücudunun dokunulmazlığı nedeniyle mecbur etme şansımız yok, kanun çıkarıp herkes yapacak deme şansımız yok ama kurallar koyacağız. Nasıl sokağa çıkma yasağının kuralları var, aşıda da kural koyacağız. Devlet dairelerine bile giremeyecekler, otobüslere binemeyecekler, toplu taşımadan faydalanamayacaklar."

Prof. Dr. Bingür Sönmez'in bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada tepki topladı.