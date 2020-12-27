1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Prof. Dr. Sönmez: Aşı yaptırmam diyenler vatan hainidir

Prof. Dr. Bingür Sönmez, FOX TV'de katıldığı canlı yayında aşı yaptırmayacakların vatan haini olduğunu söyledi.
 27 Aralık 2020 20:23
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

FOX TV'de İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programında canlı yayına katılan Prof. Dr. Bingür Sönmez koronavirüs aşısı yaptırmayanlarla ilgili garip bir değerlendirmede bulundu.

Prof. Dr. Bingür Sönmez, Sönmez' aşı yaptırmayanları,

"Aşı yaptırmayan vatan hainidir."

gibi sözlerle eleştirdi.

Sönmez ayrıca, aşı yaptırmayanlara kız bile verilmeyeceğini ifade etti.

"AŞI YAPTIRMAM DİYENLER VATAN HAİNİDİR, ONLARA KIZ BİLE VERMEYECEĞİZ"

FOX TV'de katıldığı programda konuşan Prof. Dr. Bingür Sönmez konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Muhtemelen Ocak ayı içinde herkese aşı yapılacak. Ama, ben aşı yaptırmam diyenler birer vatan haini. Onlara kız bile vermeyeceğiz, resmi dairelere bile giremeyecekler, okullara gidemeyecekler. İnsan vücudunun dokunulmazlığı nedeniyle mecbur etme şansımız yok, kanun çıkarıp herkes yapacak deme şansımız yok ama kurallar koyacağız. Nasıl sokağa çıkma yasağının kuralları var, aşıda da kural koyacağız. Devlet dairelerine bile giremeyecekler, otobüslere binemeyecekler, toplu taşımadan faydalanamayacaklar."

Prof. Dr. Bingür Sönmez'in bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada tepki topladı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
17 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İçişleri, dernekler kanunu ile ilgili sorulara açıklık getirdi
27 Aralık 2020 20:48		 Bakan Koca: Çin aşısının gelişi bir iki gün ertelendi
27 Aralık 2020 20:42
Vakanın yanı sıra, temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor
27 Aralık 2020 19:00		 TSK'dan Libya ordusuna sualtı savunma eğitimi desteği
27 Aralık 2020 16:21
Akşener'den Başkanlık Divanı üyelerine 'sahaya inin' talimatı
27 Aralık 2020 15:44		 Kandilli Rasathanesi'nden Elazığ'daki depremi açıklaması
27 Aralık 2020 15:22
Yılın son kabine toplantısı yarın yapılacak
27 Aralık 2020 15:20		 Kılıçdaroğlu: Adı asgari ücret, Türkiye'de oldu ortalama ücret
27 Aralık 2020 14:53
Bakan Akar: Katil Hafter unsurları her yerde meşru hedef olarak görülecek
27 Aralık 2020 12:24		 Bolu'da, Millet ittifakında kriz çıkaran imar rantı!
27 Aralık 2020 07:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:55 - EGM'nin özür dilediği vatandaş Ankara'ya getirildi20:48 - İçişleri, dernekler kanunu ile ilgili sorulara açıklık getirdi20:42 - Bakan Koca: Çin aşısının gelişi bir iki gün ertelendi20:23 - Prof. Dr. Sönmez: Aşı yaptırmam diyenler vatan hainidir20:09 - Minibüste soludukları çakmak gazı patladı: 3 yaralı20:07 - Çin'in başkentinde, ani vaka artış nedeniyle acil durum ilan edildi
19:33 - Çığ düşen bölgedeki arama çalışmalarına ara verildi19:30 - Kremlin Sözcüsü: Putin, koronavirüs aşısı olacak19:24 - Yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti19:00 - Vakanın yanı sıra, temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor18:41 - Çoban paylaştığı videolarla sosyal medya fenomeni oldu18:39 - Antalya'da 2 sürücü, polisin üzerine araçlarını sürdü
18:23 - Hastanede foseptik çukuruna düşen kadın vinçle kurtarıldı18:22 - En popüler mesajlaşma uygulaması 'WhatsApp' oldu18:15 - Geçen yıl bugün ilk kar yağmıştı: Aynı yer şimdi 15 derece18:12 - TESK'ten önemli alışveriş uyarısı! Bu ürünlerden uzak durun18:02 - Elazığ'da son 7 saatte 44 artçı deprem meydana geldi
17:34 - Neden koronavirüs aşısı olmalıyız?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce erken bir genel seçim olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
TOGG fiyatıyla da içten yanmalı C-SUV'larla rekabet edecek
Türk-İş, ilk kez asgari ücret önerisini açıkladı
Çin aşısı olan Rektör Özkan: Antikorlarımız çok yüksek seviyede
CHP'li vekilden, Pınar Gültekin'in babasına 'davadan vazgeç' telefonu
AVM'lerden 6 bin kişiye istihdam sağlayacak yeni hamle
Karısı tarafından oklava ile darp edildi, kısıtlamada sokağa atıldı
Başhekim koronavirüse yenik düştü
Bakan Koca'ya soruldu... 'Çin mi, Alman mı? Hangisi denk gelirse şanslıyım?
Asgari ücret yarın açıklanıyor! Taraflar ne istiyor
Daire başkanlığından gerekçesiz görevden alınıp müşavir kadrosuna atanmaya iptal kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kokteyl antikor 1
ekmeğin küflenmesini engellemek 1
rafael'in kırmızı kart cezasının kaldırılması 3
kırmızı oda 3
düşünmek 1
otobüs yolculugu 3
kızılay 1
20 milyon Fenerbahçelilerin 2.5 milyonu cemaatten olması 1
covid 19 4
şanlıurfa 1
SON İLANLAR
Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya İnönü Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Gaziantep Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Düzce Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Çukurova Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 uzman yardımcısı alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam